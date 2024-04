Erdogan:Strana spravodlivosti nedosiahla vo voľbách očakávané výsledky

Ankara 1. apríla (TASR) — Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil výsledky nedeľňajších komunálnych volieb pre svoju vládnucu Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP) za zlomové. Zároveň uznal, že AKP nedosiahla stanovené ciele, mieni však rešpektovať rozhodnutie občanov. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Bohužiaľ, nedosiahli sme výsledky, ktoré sme chceli a v ktoré sme dúfali," povedal Erdogan svojim prívržencom zhromaždeným pred sídlom AKP k v Ankare. "Výsledky volieb otvorene a sebakriticky zhodnotíme v orgánoch našej strany," dodal.



Podľa predbežných výsledkov AKP utrpela masívne straty v celej krajine. Opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) získala podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu najviac provincií. Jej kandidáti so značným náskokom obhájili primátorské posty v najľudnatejšom meste Istanbul a hlavnom meste Ankara.



Primátorom Istanbulu, kde sčítali takmer 98 percent odovzdaných hlasov, zostáva Ekrem Imamoglu z CHP, ktorý získal vyše 51 percent hlasov. Jeho vyzývateľovi Muratovi Kurumovi z AKP dalo hlasy 39,7 percenta voličov.



Istanbul, metropola so 16 miliónmi obyvateľov, má v Turecku osobitné postavenie, pretože práve tam sa začal Erdoganov vzostup na rebríčku politickej moci — od marca 1994 do novembra 1998 bol jeho primátorom.



Rovnaká situácia nastala v Ankare, ktorú naďalej povedie kandidát CHP Mansur Yavaš. Získal 60,1 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho súpera Turguta Altinoka z AKP podporilo len necelých 32 percent voličov. Tieto údaje sa zakladajú na sčítaní vyše 95 percent hlasov.



Na komunálnych voľbách sa zúčastnilo vyše 75 percent oprávnených voličov. Kandidáti CHP získali 37,6 percenta hlasov, kandidáti Ľudovej aliancie, ktorú od roku 2018 tvoria AKP a Strana národného hnutia (MHP), 35,6 percenta.



Voľby primátorov najväčších miest a priemyselných centier boli považované za test popularity 70-ročného Erdogana v čase, keď sa obyvatelia Turecka musia vyrovnať okrem iného s vysokými životnými nákladmi. Pozorovatelia pred voľbami opakovane poukazovali na nespravodlivú volebnú kampaň, keď kandidáti podporovaní AKP mali prístup k oveľa štedrejším štátnym zdrojom financovania i zaručený prístup do štátom ovládaných médií.