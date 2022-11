Erdogan:Súhlas pre vstup Fínska a Švédska do NATO závisí od ich krokov

Istanbul 5. novembra (TASR) – Turecko oficiálne neschváli členstvo Fínska a Švédska v Severoatlantickej aliancii, pokiaľ obe krajiny nepodniknú potrebné "kroky". Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to v piatok povedal generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi, informovala agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



Ankara obe severské krajiny obviňuje, že poskytujú útočisko členom zakázanej militantnej kurdskej organizácie, ktorých označuje za teroristov. Napriek júnovej dohode so Štokholmom a Helsinkami Turecko zatiaľ neratifikovalo ich prístupové protokoly s tvrdením, že dohodu nenaplnili.



"Prezident Erdogan poznamenal, že kroky, ktoré podniknú Švédsko a Fínsko, určia, ako rýchlo bude schvaľovací proces... prebiehať a kedy sa uzavrie," uviedol úrad tureckého prezidenta.



Stoltenberg sa počas návštevy Turecka stretol v piatok s Erdoganom v Istanbule. Po súkromnej schôdzke s novinármi nehovorili.



Fínsko a Švédsko po desaťročiach vojenskej neutrality požiadali v máji o členstvo v NATO po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu.



Erdogan však pohrozil zablokovaním ich členstva s požiadavkou na ústupky. Viedlo to k dohode Turecka so Švédskom a Fínskom, zahŕňajúcej ustanovenia o vydávaní osôb a výmene informácií.



Nový švédsky premiér Ulf Kristersson navštívi budúci utorok Ankaru, aby sa stretol s Erdoganom.



Stoltenberg podľa oznámenia NATO privítal "významné a konkrétne kroky, ktoré obe krajiny už podnikli na realizáciu memoranda" s Tureckom. Zdôraznil znova, že ich vstup do NATO posilní Alianciu.



Prijatie Švédska a Fínska do NATO ratifikovali už všetci členovia Aliancie okrem Turecka a Maďarska.