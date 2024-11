Erdogan:Zatykače na izraelských predstaviteľov sú odvážnym rozhodnutím

Istanbul 23. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu ocenil "odvážne rozhodnutie" Medzinárodného trestného súdu (ICC) o vydaní zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Podporujeme zatýkacie rozkazy. Považujeme za dôležité, aby toto odvážne rozhodnutie vykonali všetky členské krajiny dohody a obnovili tak dôveru ľudstva v medzinárodný systém," povedal Erdogan.



ICC v Haagu vo štvrtok oznámil, že vydal zatýkacie rozkazy pre podozrenia z vojnových zločinov na izraelského premiéra Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Muhammada Dajfa.



"Je nevyhnutné, aby západné krajiny, ktoré roky svetu dávali lekcie z práva, spravodlivosti a ľudských práv, v tomto štádiu dodržali svoje sľuby," dodal turecký prezident.



Erdogan je silným kritikom Izraela od začiatku jeho vojenskej ofenzívy v Pásme Gazy. Opakovane prisľúbil, že sa postará o to, aby sa izraelský premiér zodpovedal za izraelskú vojenskú kampaň v palestínskej enkláve.



Turecko a ďalších 52 krajín tento mesiac zaslalo Organizácii Spojených národov list, v ktorom požadujú zastavenie predaja a dodávok zbraní do Izraela.



Izraelský premiér Netanjahu kritizoval rozhodnutie ICC a povedal, že je to "antisemitský čin, ktorého jediným cieľom je aby ma odradili, aby nás odradili od uplatnenia nášho prirodzeného práva na obranu proti našim nepriateľom, ktorí povstali proti nám, aby nás zničili".