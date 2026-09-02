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Erdogan:Zvážime plné členstvo v Šanghajskej organizácii pre spoluprácu
Moskva a Peking prezentujú ŠOS ako alternatívu k politickým a bezpečnostným blokom vedeným Západom. Organizácia vznikla v roku 2001.
Autor TASR
Ankara 2. septembra (TASR) - Turecko, ktoré je členským štátom Severoatlantickej aliancie (NATO), zváži posilnenie vzťahov so Šanghajskou organizáciou pre spoluprácu (ŠOS) na vyššiu úroveň, povedal v stredu prezident Recep Tayyip Erdogan. ŠOS je bezpečnostná organizácia, ktorú vedie Čína a Rusko, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Prípadné (plné) členstvo Turecka v tejto organizácii neznamená odklon od ktoréhokoľvek iného spoločenstva ani od Západu,“ povedal Erdogan novinárom počas spiatočného letu z Kirgizska, ako vyplýva z písomného prepisu vyjadrení.
Moskva a Peking prezentujú ŠOS ako alternatívu k politickým a bezpečnostným blokom vedeným Západom. Organizácia vznikla v roku 2001. Jej zakladajúcimi členmi sú Čína, Rusko, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan. Turecko je v rámci ŠOS tzv. partnerom pre dialóg.
Erdogan sa v utorok zúčastnil na summite ŠOS v Biškeku, kde sa stretol aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Poradca Kremľa Jurij Ušakov povedal, že Putin s Erdoganom hovoril o situácii v Čiernom mori.
„Turecko je krajina, ktorá je schopná rozvíjať vyvážené vzťahy so Západom aj s Východom, a v súlade s tým aj prehlbovať svoje väzby,“ vyhlásil turecký prezident podľa agentúry TASS.
Turecko už skôr tento týždeň oznámilo, že sa usiluje o dosiahnutie novej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou týkajúcej sa vývozu obilia cez Čierne more. Mala by byť obdobou tzv. Čiernomorskej obilnej iniciatívy z rokov 2022 až 2023, ktorá obom krajinám ako významným vývozcom tejto plodiny umožňovala naďalej zásobovať svetové trhy. Iniciatíva zlyhala, keď Moskva obvinila Kyjev a Západ, že nedodržali svoje záväzky vyplývajúce z nej.
Turecko začiatkom augusta podpísalo dohodu o vzájomnej obrane so Saudskou Arábiou a Pakistanom, ktorá tri sunnitské štáty spája do jednej obrannej aliancie. Ankara uviedla, že dohoda nie je namierená proti žiadnej konkrétnej krajine a môžu sa k nej pripojiť ďalšie štáty vrátane Egypta.
„Prípadné (plné) členstvo Turecka v tejto organizácii neznamená odklon od ktoréhokoľvek iného spoločenstva ani od Západu,“ povedal Erdogan novinárom počas spiatočného letu z Kirgizska, ako vyplýva z písomného prepisu vyjadrení.
Moskva a Peking prezentujú ŠOS ako alternatívu k politickým a bezpečnostným blokom vedeným Západom. Organizácia vznikla v roku 2001. Jej zakladajúcimi členmi sú Čína, Rusko, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan. Turecko je v rámci ŠOS tzv. partnerom pre dialóg.
Erdogan sa v utorok zúčastnil na summite ŠOS v Biškeku, kde sa stretol aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Poradca Kremľa Jurij Ušakov povedal, že Putin s Erdoganom hovoril o situácii v Čiernom mori.
„Turecko je krajina, ktorá je schopná rozvíjať vyvážené vzťahy so Západom aj s Východom, a v súlade s tým aj prehlbovať svoje väzby,“ vyhlásil turecký prezident podľa agentúry TASS.
Turecko už skôr tento týždeň oznámilo, že sa usiluje o dosiahnutie novej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou týkajúcej sa vývozu obilia cez Čierne more. Mala by byť obdobou tzv. Čiernomorskej obilnej iniciatívy z rokov 2022 až 2023, ktorá obom krajinám ako významným vývozcom tejto plodiny umožňovala naďalej zásobovať svetové trhy. Iniciatíva zlyhala, keď Moskva obvinila Kyjev a Západ, že nedodržali svoje záväzky vyplývajúce z nej.
Turecko začiatkom augusta podpísalo dohodu o vzájomnej obrane so Saudskou Arábiou a Pakistanom, ktorá tri sunnitské štáty spája do jednej obrannej aliancie. Ankara uviedla, že dohoda nie je namierená proti žiadnej konkrétnej krajine a môžu sa k nej pripojiť ďalšie štáty vrátane Egypta.