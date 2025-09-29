< sekcia Zahraničie
Eric Adams odstúpil z boja o znovuzvolenie za starostu New Yorku
Demokrat Adams bol zvolený za starostu v roku 2022.
Autor TASR
New York 29. septembra (TASR) — Úradujúci starosta New Yorku Eric Adams v nedeľu oznámil, že odstupuje z kampane a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie. Urobil tak niečo vyše mesiaca pred voľbami, ktoré budú 4. novembra. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.
„Napriek všetkému, čo sme dosiahli, nemôžem pokračovať vo svojej kampani za znovuzvolenie,“ uviedol Adams vo videoposolstve zverejnenom na platforme X.
Adams, ktorého prokuratúra vyšetrovala pre obvinenia z korupcie, svoje rozhodnutie odôvodnil „neustálymi špekuláciami médií“ o svojej budúcnosti a rozhodnutím volebnej komisie zadržať milióny dolárov darov na jeho kampaň.
Demokrat Adams bol zvolený za starostu v roku 2022. V apríli oznámil, že v nadchádzajúcich voľbách kandidovať ako nezávislý. Vyhol sa tak primárkam, v ktorých zvíťazil 33-ročný Zoran Mamdani označujúci sa za socialistu nad bývalým guvernérom štátu New York Andrewom Cuomom. Po svojej porážke sa Cuomo tiež rozhodol kandidovať ako nezávislý.
Vo svojom vyhlásení Adams nepriamo kritizoval Mamdaniho, ktorý sľubuje regulované nájomné či bezplatné cestovanie autobusom.
„Zásadná zmena je vítaná a nevyhnutná, ale pozor na tých, ktorí tvrdia, že riešením je zlikvidovať samotný systém, ktorý sme spoločne budovali po celé generácie. To nie je zmena, to je chaos,“ povedal Adams.
Mamdani by sa v prípade víťazstva stal najmladším a najliberálnejším starostom New Yorku za posledné generácie, poznamenala agentúra AP.
O možnom odstúpení Adamsa, ktoré by zvýšilo Cuomove šance na víťazstvo, sa špekulovalo už týždne. Podľa médií vláda prezidenta Donalda Trumpa uvažovala aj o tom, že by pre Adamsa vytvorila pozíciu.
Vyšetrovanie Adamsa federálnou prokuratúrou v New Yorku bolo začiatkom apríla zastavené na pokyn amerického ministerstva spravodlivosti. Emil Bove, vysoký predstaviteľ ministerstva, ktorý nariadil stiahnutie obvinení, poprel tvrdenia, že Adams výmenou za to sľúbil podporiť Trumpovu politiku tvrdých zásahov proti nelegálnym migrantom.
