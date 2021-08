E. Clapton vo svojej piesni skryto kritizuje proticovidové opatrenia

Londýn 30. augusta (TASR) - Anglický rockový a bluesový hudobník Eric Clapton, vytrvalý kritik opatrení zameraných na boj proti pandémii covidu, zverejnil novú pieseň, ktorá je všeobecne interpretovaná ako útok na kroky odporúčané zdravotníckymi úradmi. Informuje o tom denník The Guardian.



Skladbu s názvom This Has Gotta Stop (Toto sa musí skončiť) zverejnil Clapton (76) v piatok na webovej videoplatforme YouTube. Aj keď sa v skladbe priamo nezmieňujú žiadne lockdowny či vakcíny, hudobník v uplynulých mesiacoch účinkoval na niekoľkých nahrávkach namierených proti očkovaniu.



"Už ďalej nedokážem znášať tieto hlúposti/Zašlo to príliš ďaleko/Chcete sa zmocniť mojej duše/Budete musieť prísť a vylomiť dvere", spieva Clapton. Text obsahuje aj verše "Vedel som, že sa deje niečo zlé/Keď ste začali stanovovať zákon/Nemôžem hýbať rukami/Zalieva ma pot".







Clapton už predtým hovoril o svojej negatívnej reakcii na protikoronavírusovú vakcínu, ktorú dostal. "Dali mi prvú dávku AstraZenecy a okamžite som mal vážne reakcie, ktoré trvali desať dní. Odpoveď môjho organizmu na druhú dávku bola priam katastrofálna. Ruky i chodidlá som mal buď mrznúce, rozpálené alebo meravé. Dva týždne som bol úplne nepoužiteľný, obával som sa, že už nebudem môcť nikdy opäť hrať," uviedol pre magazín Rolling Stone.



Rozsiahly vedecký výskum, ktorým sa zistilo, že vakcíny ponúkané v Británii sú bezpečné a zachraňujú životy, Clapton označil za "propagandu", píše The Guardian. Hudobník zároveň vyhlásil, že nebude vystupovať na žiadnych podujatiach, kde sa bude od návštevníkov vyžadovať dôkaz o zaočkovaní.