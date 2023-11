Eric Trump na súde poprel účasť na finančných záznamoch svojho otca

New York 3. novembra (TASR) - Eric Trump vo štvrtok pred súdom poprel svoju účasť na finančných záznamoch svojho otca, bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Exprezident a jeho dvaja synovia sú v občianskom procese obvinení z podvodu pri ohodnocovaní nehnuteľností. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Nikdy som sa nezúčastňoval a ani nepracoval na finančných záznamoch môjho otca," uviedol Eric Trump, jeden z výkonných riaditeľov rodinnej spoločnosti Trump Organization. Neskôr sa však pokúšal vysvetliť e-mail spred viac než desiatich rokov, v ktorom ho žiadali o informácie k finančným záznamom jeho otca. Jeden z vrcholných manažérov Trump Organization pred súdom uviedol, že Eric Trump bol účastníkom videohovoru o finančných záznamoch svojho otca v roku 2021. Exprezidentov syn si na to nespomína. "Denne som účastníkom tisícov hovorov," povedal.



Žalobu na Trumpa a jeho synov Donalda mladšieho a Erica podala v septembri 2022 generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová. Podľa nej poskytovali bankám a poisťovniam "hrubo nafúknuté" údaje, aby si zabezpečili pôžičky a poistné krytie. Exprezident i jeho synovia pochybenie odmietajú.



Donald Trump mladší v stredu pred súdom poprel účasť na finančných záznamoch svojho otca. Jeho otec má pred súdom vypovedať v pondelok 6. novembra, exprezidentova dcéra Ivanka Trumpová v stredu 8. novembra. Odvolací súd vo štvrtok zamietol jej žiadosť o presunutie výpovede na neskôr.



Donald Trump starší sa v súčasnosti uchádza o nomináciu Republikánskej strany pre prezidentské voľby v roku 2024. Jamesová i sudca Arthur Engoron, ktorý konanie s Trumpovcami vedie, sú Demokratmi.