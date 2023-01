Eritrejské vojská sa sťahujú z etiópskeho štátu Tigraj

Addis Abeba 22. januára (TASR) - Eritrejskí vojaci sa začali sťahovať z etiópskeho štátu Tigraj, kde bojovali proti miestnym povstalcom po boku vládnych síl. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej má stiahnutie eritrejských vojsk kľúčový význam pre ukončenie vojny v Tigraji.



Krvavý ozbrojený konflikt v tomto zväzovom štáte Etiópie vypukol v novembri 2020 a trval zhruba dva roky. Vlani 2. novembra podpísali predstavitelia etiópskej vlády a tigrajských povstalcov mierovú dohodu.



Povstalci sa v rámci dohody uzavretej v juhafricke Pretórii zaviazali k odovzdaniu zbraní a tomu, že opäť podriadia Tigraj autorite centrálnej etiópskej vlády. Addis Abeba výmenou za to súhlasila s tým, že otvorí región pre zúfalo potrebné dodávky potravín a humanitárnej pomoci.



Dohoda z Pretórie však neobsahovala klauzulu o odsune eritrejských vojsk, ktoré Spojené štáty a aktivisti obviňovali z jedných z najhorších masakrov spáchaných počas vojny v Tigraji.



USA a EÚ v ostatných týždňoch vyvíjali tlak na Etiópiu, aby stiahla svoje jednotky z Tigraja. Správu o "pokračujúcom odsune" eritrejských vojakov potvrdil aj šéf americkej diplomacie Antony Blinken, ktorý to označil za významný pokrok v snahách o implementáciu mierovej dohody.



Podľa správ miestnych obyvateľov začali konvoje eritrejskej armády - pozostávajúce z nákladných vozidiel, autobusov, tankov a diel - odchádzať z tigrajských miest Shire a Adwa, hoci časť vojakov tam stále ešte zostala. Prístup do regiónu je stále obmedzený a tieto správy nie je možné overiť priamo v teréne, píše AFP.