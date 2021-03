Eritrejskí vojaci zabili v Tigraji stovky civilistov vrátane detí

Nairobi 5. marca (TASR) - Eritrejskí vojaci zabili vlani v novembri počas bojov v etiópskom štáte Tigraj niekoľko stoviek civilistov vrátane detí mladších ako 13 rokov. Konštatuje sa to podľa agentúry AFP v správe ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) zverejnenej v piatok.



Správa HRW opisuje najmä ofenzívu etiópskych a eritrejských síl v meste Aksum. Armáda najprv 19. novembra mesto bombardovala, čo si vyžiadalo civilné obete. Vojaci do mesta vstúpili 20. novembra.



Eritrejskí vojaci následne začali Aksum drancovať, zatiaľ čo etiópske sily sa tomu len prizerali. Masakra sa začala 28. novembra po tom, čo na vojakov zaútočili tigrajskí militanti spolu s niektorými obyvateľmi mesta.



Po privolaní posíl Eritrejčania začali po domoch hľadať mladých mužov i chlapcov a smrteľne postrelili alebo zavraždili "niekoľko stoviek" ľudí.



Ide o už druhú správu opisujúcu zverstvá spáchané eritrejskými silami v Aksume. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International zverejnila svoju správu pred týždňom. Podľa nej bolo v Aksume zabitých viac ako 240 civilistov.



HRW uviedla, že jej pracovníci telefonicky hovorili s 28 očitými svedkami a príbuznými obetí a preskúmali videozáznamy priamo z miesta činu.



Po zverejnení správy Amnesty International etiópska vláda oznámila, že vyšetruje tvrdenia o zverstvách a závažnom porušovaní ľudských práv na rôznych miestach štátu Tigraj vrátane mesta Aksum. Vláda premiéra Abiya Ahmeda však zároveň správu spochybnila, podľa nej totiž "podporuje dezinformácie a propagandu Tigrajského ľudového oslobodeneckého frontu (TPLF)".



Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a TPLF vyvrcholilo v septembri 2020, keď sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby. TPLF bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia predtým, než sa v roku 2018 dostal k moci terajší etiópsky premiér Abiy Ahmed.



Ten 4. novembra oznámil začiatok vojenskej operácie proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli o život stovky ľudí a vyše 50.000 ušlo do susedného Sudánu. Abiy 28. novembra deklaroval víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami. TPLF však vyhlásil, že je odhodlaný pokračovať v bojoch, ktoré v tejto oblasti stále pokračujú.