Éru kancelárky Angely Merkelovej ukončí semaforová vláda

Berlín 24. novembra (TASR) - Líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Olaf Scholz v stredu oznámil, že spolu so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP) vytvoria novú "semaforovú vládu". Predstavitelia týchto politických subjektov na spoločnej tlačovej konferencii predstavili text koaličnej zmluvy. Informovali o tom svetové agentúry.



Podľa 177-stranovej dohody, uzavretej po dvoch mesiacoch rokovaní, chcú tri koaličné strany urýchliť verejné investície do zelených technológií a digitalizácie a zároveň sa od roku 2023 vrátiť k dodržiavaniu prísnych dlhových limitov.



"Chceme sa odvážiť dosiahnuť väčší pokrok," povedal Scholz na tlačovej konferencii v Berlíne, na ktorej po jeho boku stáli lídri FDP a Zelených.



"V Nemecku budeme masívne investovať, aby sme ho udržali v popredí," dodal budúci kancelár.



Semaforová koalícia, pomenovaná podľa príslušných farieb troch strán, má väčšinu v Spolkovom sneme (Bundestag) a dúfa, že vláda zloží prísahu začiatkom budúceho mesiaca po tom, ako jednotlivé strany ratifikujú koaličný pakt. Tento proces by mohol trvať maximálne desať dní, píše agentúra AP.



Podľa agentúry Reuters bude nová nemecká vláda čeliť staronovým výzvam. Nemecko bojuje s doteraz najhorším rastom prípadov COVID-19. Okrem toho Európa stále zápasí s následkami brexitu a krízou na hraniciach EÚ v súvislosti s Bieloruskom.



Scholz tiež na tlačovej konferencii zdôraznil dôležitosť suverénnej Európy, priateľstva s Francúzskom a partnerstva so Spojenými štátmi. To budú podľa neho základné piliere zahraničnej politiky novej vlády.