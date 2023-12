Erupcia sopky na Islande poľavuje, mesto Grindavík zostáva neprístupné

Reykjavík 20. decembra (TASR) – Aktivita sopky na severozápade Islandu v stredu už druhý deň poľavovala. Neďaleké mesto Grindavík však zostane nedostupné ešte najmenej týždeň, uvádzajú medializované správy. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



"Sila erupcie, seizmická aktivita a deformácia (terénu) časom poklesli," vyhlásil Islandský meteorologický úrad (IMO) a dodal, že láva už na povrch nevyteká v troch prúdoch, ale iba v dvoch.



Erupcia na polostrove Reykjanes sa začala v pondelok ráno po sérii zemetrasení. Približne tri kilometre od evakuovaného mesta Grindavík sa vytvorila štyri kilometre dlhá trhlina.



"Obyvatelia Grindavíku, žiaľ, nebudú môcť stráviť Vianoce doma," vyhlásil pre AFP vedúci islandského Úradu civilnej ochrany a krízového manažmentu Vidir Reynisson. Vstup do mesta nebude možný najmenej do 28. decembra, kedy sa uskutoční ďalšie posúdenie rizík. Rovnako zostáva zatvorené aj populárne turistické stredisko Blue Lagoon.



Úrady pripravili zábrany proti láve okolo geotermálnej elektrárne Svartsengi, ktorá leží iba dva kilometre od erupcie.



Polostrov Reykjanes nezažil erupciu osem storočí - prvá nastala až v roku 2021. Odvtedy tam nastali tri - všetky v odľahlých, neobývaných oblastiach. Vulkanológovia tvrdia, že by to mohol byť začiatok novej éry sopečnej aktivity v regióne. Island má 33 aktívnych sopečných systémov, čo je najviac v Európe.