Erupcia sopky na Islande sa zmierňuje, nenaruší leteckú dopravu

Reykjavík 21. marca (TASR) - Erupcia dlho spiacej sopky na juhozápade Islandu, ktorá sa prebudila po takmer 800 rokoch, sa zmierňuje a nemala by narúšať leteckú dopravu, oznámil v sobotu Islandský meteorologický úrad.



Erupcia sa začala v piatok večer na polostrove Reykjanes približne 32 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Reykjavík, odkiaľ bola viditeľná žiara dvoch prúdov lávy vytekajúcich do menšieho údolia. Odborníci, ktorí ju monitorujú, hovoria o "menšom" výbuchu bez známok chrlenia popola alebo prachu, ktorý by mohol narušiť lety, vyplýva zo správy agentúry AP.



Hoci okolitá juhozápadná časť Islandu je najviac zaľudnenou na ostrove, samotná sopka, ktorá začala vypúšťať lávu, leží v neobývanom údolí vzdialenom 2,5 kilometra od najbližšej cestnej komunikácie. Miestne úrady tak neočakávajú evakuácie, pokiaľ výrazne nestúpne úroveň unikajúcich sopečných plynov.



Hlavné islandské medzinárodné letisko Keflavík, ktoré sa nachádza v regióne Reykjanes, oznámilo, že lety na ňom od začiatku erupcie prebiehali v bežnom režime.



Polostrov Reykjanes zažil poslednú sopečnú erupciu pred 781 rokmi. V oblasti sa pred 15 mesiacmi zvýšila seizmická aktivita a minulý mesiac výrazne stúpol počet zemetrasení, ktoré však podľa miestnych obyvateľov medzičasom ustali.



V roku 2010 výbuch sopky Eyjafjallajökull na juhu Islandu vyniesol mračná popola a prachu do atmosféry, čo prerušilo leteckú dopravu medzi Európou a Severnou Amerikou vzhľadom na obavy z možného poškodenia motorov lietadiel. Zrušených bolo vyše 100.000 letov, v dôsledku čoho uviazli milióny pasažierov.