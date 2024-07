Erupcia v Yellowstonskom parku poukazuje na málo známe nebezpečenstvo

Billings 27. júla (TASR) - Oblasť Biscuit Basin v americkom Yellowstonskom národnom parku bude uzavretá až do konca návštevníckej sezóny 2024. Správa národného parku o tom informovala v súvislosti s nečakanou utorkovou geotermálnou erupciou, ktorá poškodila drevený chodník a ohrozila návštevníkov. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a webu CNN.



Prekvapivá erupcia v gejzírovej panve Yellowstonského národného parku ohrozila desiatky návštevníkov, pričom vo vzduchu lietali skaly veľkosti basketbalovej lopty, horúce bahno, voda a para. Hydrotermálna explózia nikoho nezranila, podľa vedcov sa niečo podobné nedalo ani predpovedať. Jedna z návštevníčok, Vlada March, erupciu nahrala na mobil a video sa šíri na sociálnych sieťach.



Po erupcii sa zmenil tvar jazierok Black Diamond a susedného Black Opal. "Obe jazierka sú kalné a nestabilná pôda na okrajoch sa ľahko môže zošmyknúť do vody. Vzhľadom na nedávne zmeny v hydrotermálnom systéme môže v Biscuit Basin dôjsť k ďalším erupciám," doplnila správa parku.



Gejzíry, horúce pramene a iné hydrotermálne javy každoročne do Yellowstonu priťahujú milióny turistov. Niektoré, ako napríklad slávny Old Faithful, vybuchujú pravidelne ako hodinky a vedci, ktorí sledujú seizmickú aktivitu parku, im dobre rozumejú. Typ erupcie, ktorý sa odohral tento týždeň, je však nebezpečnejší, pretože k nemu dôjde bez varovania.



"Aj malé udalosti, a táto bola relatívne malá aj keď dramatická, môžu byť skutočne nebezpečné," povedal Michael Poland z Yellowstonského vulkanického observatória. "Dokážeme celkom dobre pochopiť príznaky toho, že sopka sa prebúdza a môže vybuchnúť. Ale nemáme takú vedomostnú základňu pre hydrotermálne systémy, ako je ten v Yellowstone," vysvetlil.



Predpokladá sa, že podobné hydrotermálne výbuchy sú výsledkom upchatých priechodov v rozsiahlej prírodnej sieti v podzemí Yellowstonu. To môže spôsobiť, že sa horúca voda zmení na paru, zvýši sa tlak a nastane explózia, uviedol Poland. Takéto informácie sú podľa neho dôležité pre budovanie chodníkov a ďalšej infraštruktúry v parku.