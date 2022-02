ESA: 1361 Európanov stále sníva o povolaní astronauta

Brusel 11. februára (TASR) - Po prvom výbere ešte 1361 Európanov stále dúfa, že sa môžu stať budúcimi astronautmi Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Medzi kandidátmi je aj 50 Belgičanov, z toho 21 žien a 29 mužov, uviedla vo štvrtok tlačová agentúra Belga.



Európska vesmírna agentúra na svojej webovej stránke spresnila, že záujem stať sa astronautom prejavilo 22.523 kandidátov z 22 krajín, čo prekročilo akékoľvek očakávania agentúry. Prvý predvýber vyradil okolo 20 percent uchádzačov, lebo nespĺňali niektoré z požadovaných kritérií.



Ďalším krokom bolo pozvanie zvyšnej časti kandidátov na celodenné testovanie a psychologické vyšetrenie v zariadení na európskej pôde, tento proces sa mal ukončiť do konca roku 2021.



Belga upozornila, že v užšom výbere 1361 uchádzačov, ktorí sú stále v hre, je 530 žien a 831 mužov. Francúzsko, ktoré malo najväčší počet kandidátov, je stále na prvom mieste so 404 záujemcami, ktorí prešli do druhého kola.



ESA v záujme podporiť inklúziu do ďalšieho kola vybrala aj 27 ľudí s telesným postihnutím, avšak iba jeden z nich má šancu stať sa astronautom a pozrieť sa do vesmíru.



Vyhlásenie úspešných kandidátov a budúcich astronautov sa uskutoční na jeseň 2022. Na konci šiestich výberových etáp chce ESA zostaviť tím štyroch až šiestich astronautov, pričom v zálohe bude desať až 20 rezervných astronautov.



Slováci túto možnosť nedostali, pretože Slovensko nie je členom ESA. Agentúra má 22 členských štátov a troch pridružených členov a je skutočne nadnárodnou vesmírnou agentúrou. O voľné pracovné miesta v ESA vrátane možnosti stať sa astronautom sa mohli uchádzať štátni príslušníci Belgicka, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska. A za pridružené krajiny aj občania Litvy, Lotyšska a Slovinska.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)