ESA navrhla súťaž pre dopravu európskeho nákladu na ISS

Sevilla 6. novembra (TASR) – Európska vesmírna agentúra (ESA) v pondelok navrhla súťaž pre európske firmy pre vývoj dopravy nákladov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). TASR správu prebrala z agentúry AFP.



Projekt bude vyžadovať "schopnosť prepraviť (náklad), spojiť sa (s ISS) a vrátiť sa späť na Zem, to je niečo, čo Európe aktuálne chýba," vyhlásil na úvod summitu európskych ministrov pre vesmír generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher. Dvojdenný summit sa koná v španielskej Seville.



Oneskorenie vývoja rakety Ariane 6 spôsobilo, že Európa prišla o nezávislý spôsob vynášania materiálu do vesmíru. Rakety Ariane 5 už boli vyradené a nové nosné rakety Ariane 6 sa ešte nezačali používať. ESA po neúspešnej misii z decembra minulého roka odložila používanie nového typu rakiet Vega-C.



Európa vo vesmíre čelí tvrdej konkurencii USA, Číny, Indie a súkromných spoločností.



Aschbacher očakáva, že inovatívne európske spoločnosti by do roku 2028 mohli zvládnuť dopravu nákladu medzi Zemou a ISS.



"Vesmírne nákladné plavidlo by sa neskôr pretransformovalo na plavidlo na prepravu osôb a mohlo by ich prevážať aj na iné miesta, nielen na nízku obežnú dráhu Zeme," dodal Aschbacher.



V pondelok sa na summite v Seville stretlo 22 ministrov z členských krajín ESA, chýbali však ministri Francúzska a Nemecka, dvaja najväčší prispievatelia ESA.