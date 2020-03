ESA potvrdila zlepšenie ovzdušia v Európe pre karanténne opatrenia

Berlín 27. marca (TASR) - Európska vesmírna agentúra (ESA) v piatok oznámila, že karanténne opatrenia zavedené proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2, prispeli v najväčších európskych mestách k zníženiu úrovne znečistenia ovzdušia. Dokazujú to snímky, ktoré urobil jeden zo satelitov ESA, napísala agentúra DPA.



"Na nových záberoch je jasne vidieť, že nad veľkými európskymi mestami, najmä Milánom, Parížom a Madridom, došlo k výraznému poklesu koncentrácií oxidu dusičitého," uviedla agentúra vo svojom vyhlásení.



Pokles podľa ESA súvisí práve s karanténnymi opatreniami, ktoré mnohé európske mestá zaviedli v snahe zabrániť šíreniu nového druhu koronavírusu. Úrovne koncentrácií oxidu dusičitého v európskom ovzduší boli merané od 14. do 25 marca.



Vedci momentálne pracujú na podrobnejšej analýze, ktorá by umožnila "interpretovať namerané koncentrácie tak, aby bolo možné špecifikovať vplyv karanténnych opatrení".



Toto vyhlásenie ESA je v súlade so správou Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorá už v stredu informovala, že v dôsledku cestovných obmedzení došlo v Európe k zlepšeniu kvality ovzdušia.



Podľa EEA merania potvrdili "výrazné zníženie koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší - predovšetkým oxidu dusičitého - najmä z dôvodu zníženej premávky a iných (podobných) činností, a to hlavne vo veľkých mestách v rámci karanténnych opatrení".



Oxid dusičitý vzniká predovšetkým v cestnej doprave. Environmentálna agentúra uvádza, že úroveň znečisťujúcich látok v severnom Taliansku, ktoré je epicentrom nákazy koronavírusu v Európe, je v marci 2020 o 21-47 percent nižšia oproti marcu 2019.