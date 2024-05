ESA vybrala dve firmy na vývoj zariadenia na dopravu nákladu na ISS

Paríž 22. mája (TASR) - Európska vesmírna agentúra ESA v stredu oznámila, že vybrala dve spoločnosti, ktoré majú do roku 2028 vyvinúť zariadenie na prepravu nákladu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), informuje TASR podľa agentúry AFP.



Európska agentúra vlani v novembri spustila súťaž pre európske firmy na vývoj dopravy nákladov na ISS. Trom firmám plánovala vyčleniť až 75 miliónov eur. Zo siedmych spoločností vybrala francúzsko-nemeckú The Exploration Company so sídlom v nemeckom Mníchove, a francúzsko-taliansku Thales Alenia Space z francúzskeho Cannes. Každá z nich dostane 25 miliónov eur, uviedol pre AFP riaditeľ ESA Josep Aschbacher.



"Vyhodnocovanie ešte pokračuje," povedal a dodal, že ESA by ešte mohla vybrať aj tretí návrh. Kontrakty s platnosťou do júna 2026 sa budú zameriavať na vývoj technológií a štruktúry vesmírnej rakety. Na vynaloženie ďalších finančných prostriedkov na tento ctižiadostivý projekt je potrebný súhlas 22 členských krajín ESA na budúcoročnom zasadnutí rady agentúry. Do konca roku 2028 má dopraviť na ISS náklad a bezpečne sa vrátiť na Zem.



ESA má v poslednom období ťažkosti s vývojom rakiet a nasleduje preto postup amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý využíva služby súkromných spoločností. Európska agentúra sa musí vo vesmíre vyrovnať s konkurenciou súkromných spoločností ako SpaceX miliardára Elona Muska či krajín ako India a Čína.



Dlhodobo odkladaný štart rakety Ariane 6 novej generácie je naplánovaný na prvú polovicu júla tohto roka.



ESA v stredu takisto oznámila, že 12 krajín podpísalo chartu o nulovom odpade vo vesmíre, cieľom ktorej je znížiť množstvo odpadu, ktorý sa hromadí v okolí Zeme. Sú to Belgicko, Cyprus, Estónsko, Litva, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo a Švédsko.



Agentúra na sociálnej sieti X uviedla, že jej najnovšia skupina piatich astronautov je už spôsobilá na lety do vesmíru. Každý z nich by sa mal do roku 2030 zúčastniť na misii k ISS.