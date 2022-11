ESA vymenovala piatich nových astronautov, náhradníkom je aj Čech

Paríž 23. novembra (TASR) - Európska vesmírna agentúra (ESA) v stredu vymenovala piatich nových astronautov, troch mužov a dve ženy. Český vojenský pilot Aleš Svoboda sa stal členom rezervného tímu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a spravodajskej stanice ČT24.



Novými astronautmi budú Francúzka Sophie Adenotová, Španiel Pablo Álvarez Fernández, Britka Rosemary Cooganová, Belgičan Raphaël Liégeois a Švajčiar Marco Sieber, ktorí doplnia súčasný šesťčlenný tím ESA.



ESA tiež vymenovala prvého "paraastronauta" Brita Johna McFalla, ktorý ako 18-ročný prišiel o nohu pri nehode na motocykli. Spojené kráľovstvo reprezentoval v šprintérskych disciplínach na paralympiáde.



Európska vesmírna agentúra vymenovala aj 11-členný rezervný tím astronautov, do ktorého bol vybraný aj 46-ročný český pilot Aleš Svoboda. Tvoria ho ľudia, ktorí spĺňajú všetky podmienky pre let do kozmu. Na rozdiel od kariérnych astronautov sa však naďalej venujú svojmu zamestnaniu a až v prípade potreby môžu nahradiť niektorého z astronautov.



ESA astronautov vyberala z viac ako 22.500 uchádzačov.