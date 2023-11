ESA vyzýva spoločnosti,aby posielali návrhy vesmírnych nákladných lodí

Berlín 20. novembra (TASR) – Európska vesmírna agentúra (ESA) vyzýva súkromné spoločnosti, aby posielali návrhy vesmírnych nákladných lodí, ktoré budú do služby zaradené v roku 2028. Pre agentúru DPA to vyhlásil riaditeľ ESA Josef Aschbacher, informuje TASR.



"Kontrakty (s víťazmi) plánujem podpísať na jar," povedal Aschbacher. ESA do konca decembra rozpošle pozvánky do tendra, ktoré budú obsahovať podrobné požiadavky. "Potom už necháme spoločnosti, nech prídu s návrhmi, ako to urobiť čo najlepšie," dodal Aschbacher, ktorý pozvánky vníma ako výzvu do boja.



"Uvidíme, kto sa do toho pustí s vervou. Predpokladám, že nám príde množstvo návrhov a my v závislosti od kvality vyberieme dva či tri," vyhlásil Aschbacher. Dodal, že de súťaže sa budú môcť zapojiť aj mimoeurópske firmy.



Konečné rozhodnutie o financovaní však padne až v roku 2025. Rada ESA za účasti ministrov členských a pridružených štátov a vysokých predstaviteľov pozorovateľov bude vtedy schvaľovať rozpočet na nasledujúce tri roky. Spoločnosti zapojené do tendra preto riskujú, že ich projekt vôbec nebude schválený, píše DPA.



Aschbacher zdôraznil dôležitosť nákladnej lode pre ESA. "Chceme byť silným partnerom. Silný partner má čo ponúknuť, vyvíja technológie, ktoré možno v budúcnosti použiť vo väčších programoch," uzavrel Aschbacher.