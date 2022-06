ESA zverejnila údaje o dvoch miliardách hviezd Mliečnej cesty

Berlín 13. júna (TASR) - Európska vesmírna agentúra (ESA) zverejnila údaje o takmer dvoch miliardách hviezd v našej galaxii, ktoré zaznamenala sonda Gaia s cieľom vytvoriť čo najpresnejšiu mapu Mliečnej cesty. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Vedci dúfajú, že tieto údaje im pomôžu lepšie pochopiť, ako vznikajú a zanikajú hviezdy, či to, ako sa Mliečna cesta vyvíjala v priebehu miliárd rokov. Zozbierané údaje zahŕňajú nové informácie o veku, veľkosti, teplote a chemickom zložení jednotlivých hviezd.



Získané dáta môžu astronómovia využiť napríklad pri zisťovaní toho, ktoré hviezdy vznikli v inej galaxii predtým, než sa presunuli do Mliečnej cesty.



"Pre astronómiu je to neuveriteľná zlatá baňa," uviedla talianska astrofyzička Antonella Vallenariová, jedna z vedúcich osobností konzorcia pozostávajúceho zo 45O vedcov a ďalších odborníkov, ktorí roky spracovávali výsledky meraní zo sondy do podoby použiteľných dát.



Jeden z účastníkov projektu Timo Prusti zdôraznil, že už len samotný obrovský počet pozorovaných hviezd zvyšuje pravdepodobnosť nových objavov.



Gaia poskytuje údaje pre zhruba 1600 vedeckých publikácii ročne, a to aj napriek tomu, že táto misia ESA doposiaľ zozbierala informácie len o jednom percente hviezd v našej galaxii.



Zhromaždené údaje zahŕňajú aj informácie o 800.000 binárnych hviezdach, nových exoplanétach v našej galaxii a tiež stovkách asteroidov v Slnečnej sústave, píše AP.