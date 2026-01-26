< sekcia Zahraničie
ESET: Za kyberútokom na Poľsko stála skupina napojená na Rusko
Autor TASR
Varšava 26. januára (TASR) - Za kybernetickým útokom na poľskú energetickú sieť z konca roka 2025 podľa analýzy ESET Research stála hackerská skupina Sandworm napojená na Rusko. Útok patril medzi najväčšie incidenty tohto druhu v Poľsku za posledné roky. Štátny tajomník ministerstva energetiky Wojciech Wrochna v pondelok na tlačovej konferencii oznámil, že úrady majú o útoku podrobné informácie, informuje varšavský spravodajca TASR.
ESET vo svojej správe uviedol, že útok bol vykonaný pomocou deštruktívneho malvéru určeného na mazanie dát. Pripísanie útoku skupine Sandworm označila spoločnosť za stredne isté, a to na základe zhody použitých techník s predchádzajúcimi operáciami tejto skupiny. Sandworm je dlhodobo spájaná s útokmi na kritickú infraštruktúru, najmä na Ukrajine.
Na možný pôvod útoku z Ruska reagoval v pondelok na tlačovej konferencii štátny tajomník Ministerstva energetiky Poľska Wojciech Wrochna. Uviedol, že rezort aj prevádzkovatelia energetickej infraštruktúry úzko spolupracujú so zložkami zodpovednými za kybernetickú bezpečnosť a so spravodajskými službami, ktoré majú k dispozícii detailné analýzy incidentu.
„S vysokou pravdepodobnosťou môžeme povedať, že útoky prichádzali z východného smeru,“ povedal Wrochna s odvolaním sa na oficiálne stanovisko po zasadnutí vlády no dodal že Poľsko nemá stopercentné potvrdenie pôvodu útoku. Dostupné správy bezpečnostných zložiek považuje za profesionálne a podrobné, správu ESETu zatiaľ nečítal.
Podľa ESET Research sa koordinovaný útok odohral v poslednom decembrovom týždni - symbolicky desať rokov po prvom známom kybernetickom útoku na ukrajinskú elektrickú sieť z roku 2015, ktorý Sandworm zorganizoval a ktorý vtedy pripravil o elektrinu približne 230.000 ľudí. Skupina podľa najnovších zistení pokračovala v podobných aktivitách aj v roku 2025, najmä proti cieľom na Ukrajine. Útok na poľskú energetickú infraštruktúru bol odrazený a nespôsobil výpadky energie.
