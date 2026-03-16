Eskalácia vojny s Iránom je možná, tvrdí izraelský minister
Podľa izraelského ministra kultúry a športu M. Zohara by vojna s Iránom mohla trvať ešte veľa týždňov.
Autor TASR
Tel Aviv 16. marca (TASR) - Izraelský minister kultúry a športu Miki Zohar nevylúčil, že čoskoro môže dôjsť k eskalácii vojny s Iránom. Situácia je podľa neho „dynamická“ vzhľadom na vojnu s Teheránom a ozbrojený konflikt s militantným hnutím Hizballáh v susedom Libanone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Vieme, že v nasledujúcich dňoch by mohlo dôjsť k eskalácii,“ povedal Zohar pre izraelskú rozhlasovú stanicu 103FM. Podrobnosti možného vystupňovania konfliktu však minister neposkytol, poznamenala agentúra, ktorá pripomenula, že Zohar je rovnako ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu členom konzervatívnej strany Likud.
Podľa Zohara by vojna s Iránom mohla trvať „ešte veľa týždňov“. DPA v tejto súvislosti pripomenula slová hovorcu izraelskej armády brigádneho generála Effiho Defrina, ktorý nedávno vyhlásil, že armáda plánuje pokračovať vo vojne ešte minimálne tri týždne. V rozhovore pre CNN povedal, že izraelská armáda má „ďalekosiahle plány na ďalšie tri týždne“.
