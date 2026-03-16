Pondelok 16. marec 2026
Eskalácia vojny s Iránom je možná, tvrdí izraelský minister

Zničené budovy policajnej stanice a okolité domy po piatkovom americko-izraelskom útoku v Teheráne v Iráne, nedeľa 15. marca 2026. Foto: TASR/AP

Podľa izraelského ministra kultúry a športu M. Zohara by vojna s Iránom mohla trvať ešte veľa týždňov.

Autor TASR
Tel Aviv 16. marca (TASR) - Izraelský minister kultúry a športu Miki Zohar nevylúčil, že čoskoro môže dôjsť k eskalácii vojny s Iránom. Situácia je podľa neho „dynamická“ vzhľadom na vojnu s Teheránom a ozbrojený konflikt s militantným hnutím Hizballáh v susedom Libanone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Vieme, že v nasledujúcich dňoch by mohlo dôjsť k eskalácii,“ povedal Zohar pre izraelskú rozhlasovú stanicu 103FM. Podrobnosti možného vystupňovania konfliktu však minister neposkytol, poznamenala agentúra, ktorá pripomenula, že Zohar je rovnako ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu členom konzervatívnej strany Likud.

Podľa Zohara by vojna s Iránom mohla trvať „ešte veľa týždňov“. DPA v tejto súvislosti pripomenula slová hovorcu izraelskej armády brigádneho generála Effiho Defrina, ktorý nedávno vyhlásil, že armáda plánuje pokračovať vo vojne ešte minimálne tri týždne. V rozhovore pre CNN povedal, že izraelská armáda má „ďalekosiahle plány na ďalšie tri týždne“.
Neprehliadnite

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív