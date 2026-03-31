ESĽP čiastočne vyhovel žalobe ruského historika
Autor TASR
Štrasburg 31. marca (TASR) – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok uznal, že Rusko v prípade historika Jurija Dmitrijeva porušilo jeho právo na spravodlivý proces. ESĽP priznal Dmitrijevovi odškodnenie vo výške 2000 eur. Podľa súdu však nešlo o politicky motivovanú kauzu. Kremeľ v reakcii deklaroval, že Rusko neuznáva jurisdikciu ESĽP a nemá v úmysle vykonávať jeho rozhodnutia. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá citovala vyjadrenie kremeľského hovorcu Dmitrija Peskova.
Dmitrijev dlhodobo dokumentoval zločiny stalinského režimu z 30. rokov 20. storočia a pátral po hroboch jeho obetí v Karélii na severozápade Ruska. V roku 2020 ho súd v Rusku odsúdil na tri a pol roka väzenia za údajné sexuálne násilie voči svojej adoptívnej maloletej dcére. Dmitrijev to odmietol a aj jeho dcéra poprela, že by ju obťažoval.
Mimovládna organizácia Memorial pre dokumentovanie zločinov komunistického režimu trvá na historikovej nevine a od začiatku stíhania tvrdí, že proces bol politicky motivovaný. Dmitrijev bol jej členom a výrazne prispel k poslaniu Memorialu. Organizácia pripomenula, že súčasné ruské vedenie si neželá pripomínanie zločinov stalinizmu a v posledných rokoch sa naopak skôr snaží propagovať kult Josifa Stalina založený na víťazstve Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne.
Dmitrijeva zadržali v roku 2016 pre podozrenie z výroby detskej pornografie v súvislosti s fotografiami neplnoletej nevlastnej dcéry. Historik sa bránil, že ich zhotovil ako dokumentáciu priebehu ochorenia pre detského lekára. Aj podľa odborníkov snímky neboli ani pornografické ani pedofilné.
Počas vyšetrovania súd Dmitrijeva niekoľkokrát oslobodil spod obžaloby, no prípad sa vždy vrátil na prešetrenie. V júni 2020 bol napokon za výrobu detskej pornografie a držbu zbrane odsúdený na 3,5 roka väzenia. Najvyšší súd Karelskej republiky trest neskôr sprísnil na 13 rokov väzenia a v odvolacom konaní v roku 2021 ho zvýšil na 15 rokov.