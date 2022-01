Európsky súd dal za pravdu Rusovi, ktorý napľul na portrét Putina

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol, že Rusko je vinné z porušenia slobody prejavu v prípade mladého muža odsúdeného na 15 dní väzenia za to, že v roku 2012 napľul na portrét prezidenta Vladimira Putina. Uviedla to tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ESĽP, podľa ktorého v tomto prípade išlo o "vyjadrenie politického názoru".



Súdna inštancia Rady Európy v zdôvodnení svojho rozhodnutia spresnila, že "akt pľuvania na portrét politického predstaviteľa bolo vyjadrením politického názoru".



"V tejto súvislosti je sťažovateľov trest odňatia slobody na 15 dní porušením jeho slobody prejavu," uvádza sa vo vyhlásení ESĽP.



ESĽP so sídlom Štrasburgu pripomenul, že 6. mája 2012 sa vtedy 20-ročný Dmitrij Karujev spolu s ďalšími ľuďmi zúčastnil na protivládnej demonštrácii v meste Čeboksary, aby vyjadril nádej, že Putinova administratíva skončí. Účastníci demonštrácie, inšpirovaní ruskou tradíciou kladenia kvetov na hrob spolu s obrazom zosnulého, umiestnili karafiáty pred portrét prezidenta Putina, aby tým symbolicky naznačili jeho dlhé roky pri moci.



Karujev podľa vyjadrenia súdu napľul na prezidentov portrét asi pol hodiny po začiatku demonštrácie. O niekoľko hodín neskôr bol zatknutý a následne odsúdený na 15 dní za mrežami pre "menšie narušenie verejného poriadku".



Karujev sa na súd obrátil v novembri 2012. Sudcovia ESĽP po preskúmaní prípadu uviedli, že ruské úrady neposkytli žiadne dôkazy o narúšaní verejného poriadku alebo urážaní okoloidúcich, ktoré by mohli byť vyvolané predmetnou "v podstate pokojnou" demonštráciou.



Európsky súd pre ľudské práva dospel k záveru, že v tomto prípade bol porušený článok 10 o slobode prejavu Európskeho dohovoru o ľudských právach a rozhodol, že Karujev má nárok na náhradu nemajetkovej ujmy a súdnych trov vo výške 12.400 eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)