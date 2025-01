ESĽP: Grécko v roku 2019 nezákonne deportovalo ženu späť do Turecka

Štrasburg 7. januára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu v utorok prelomovo rozhodol, že Grécko nezákonne deportovalo tureckú ženu späť do Turecka. Podľa súdu išlo o systematickú prax tamojších úradov, informuje TASR podľa agentúry AP.



Tureckej žene označenej len iniciálami A.R.E. bolo priznané odškodné 20.000 eur, pretože v roku 2019 bola neoprávnene vyhostená po prekročení grécko-tureckej hranice a nebola jej poskytnutá možnosť podať žiadosť o azyl.



"Súd dospel k záveru, že existujú silné indície, ktoré naznačujú, že v čase uvádzaných udalostí existovala systematická prax odsúvania štátnych príslušníkov tretích krajín gréckymi orgánmi z oblasti Evros (na gréckej hranici) do Turecka," uvádza sa v rozhodnutí ESĽP.



Rozhodnutie súdu by mohlo podľa agentúry AP ovplyvniť spôsob, akým Európa rieši migrantov na svojich hraniciach. V súčasnosti sa Grécko a viaceré členské štáty Európskej únie usilujú o prísnejšie kontroly prisťahovalectva.



Súd s odvolaním sa na nedostatok dôkazov zamietol druhú žiadosť podanú mužom z Afganistanu, podľa ktorej bol v roku 2020 ako 15-ročný nezákonne vrátený do Turecka z gréckeho ostrova Samos.



Zástupcovia gréckej vlády na vypočutiach obvinenia odmietli, spochybnili pravosť predložených dôkazov a tvrdili, že grécka prihraničná politika je v súlade s medzinárodným právom.



Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súd so sídlom v Štrasburgu vo Francúzsku, ktorý rozhoduje o porušovaní ľudských práv zo strany 46 členských štátov Rady Európy.