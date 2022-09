ESĽP kritizuje Francúzsko, že odmieta prevoz žien väznených v Sýrii

Štrasburg 14. septembra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v skritizoval v stredu Francúzsko za to, že odmietlo repatriovať dve francúzske občianky väznené v Sýrii. Francúzky sa tam pripojili k svojim manželom, ktorí bojovali v džiháde. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



ESĽP uviedol, že francúzske úrady by mali opätovne prehodnotiť žiadosť rodičov oboch žien, ktorí chcú, aby sa ich dcéry mohli vrátiť do vlasti. Francúzky sa dostali do zajatia po páde samozvaného Islamského štátu. Momentálne sa nachádzajú v tábore al-Haul, ktorý ovládajú kurdské jednotky. Podľa ich rodičov však v tábore panujú nevyhovujúce podmienky – väzni trpia podvýživou a šíria sa tam rôzne choroby.



Rodiny uväznených žien sa obávajú, že životy ich dcér a vnúčat sú v nebezpečenstve, preto sa so žiadosťou o pomoc obrátili na ESĽP. Ten mal zaručiť, aby sa Francúzky ako občianky členského štátu EÚ a signatára Európskeho dohovoru o ľudských právach mohli vrátiť domov.



Francúzska vláda však repatriáciu žien dlhodobo odmieta a tvrdí, že džihádistickí bojovníci a ich rodiny musia podliehať tamojšej justícii.



Ľudskoprávni aktivisti a západné krajiny vrátane Spojených štátov Francúzsko vyzývali, aby svojich občanov väznených v sýrskych a irackých táboroch previezlo späť do vlasti. Francúzske úrady však oponovali, že ak by ich repatriovali, predstavovali by nebezpečenstvo pre spoločnosť, približuje AFP.