ESĽP: Litva porušila zákazom LGBTI knihy slobodu vyjadrovania

Vilnius 24. januára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v pondelok rozhodol, že Litva porušila právo na slobodu vyjadrovania tým, že zakázala deťom prístup k rozprávkovej knihe, ktorá opisuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rozprávkovú knihu vydala v roku 2013 jedna z litovských univerzít. Príbehy v nej sú variantmi tradičných rozprávok prepísané tak, aby sa v nich objavovali postavy z rôznych etnických skupín či osoby s psychickými problémami. V dvoch zo šiestich rozprávok sa nachádzali aj vyobrazenia vzťahov či manželských zväzkov osôb rovnakého pohlavia.



Krátko po uverejnení knihy nariadilo litovské ministerstvo kultúry vyšetrovanie, keďže na knihu dostalo sťažnosť. Osem poslancov tiež poslalo univerzite list a opisovali znepokojenie, ktoré rozprávky vyvolali v radoch verejnosti. Univerzita preto predaj knihy v roku 2014 pozastavila. O rok neskôr sa predaj opäť spustil, no v súčasnosti je označená za "potenciálne škodlivú pre deti mladšie ako 14 rokov".



Autorka knihy Neringa Dangvydé Macaté podala žalobu na univerzitu a po tom, čo viaceré súdy rozhodli v jej neprospech, odvolala sa na ESĽP.



"Európsky súd rozhodol, že došlo k porušeniu článku desať o slobode vyjadrenia Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd," vyhlásil ESĽP. Podľa neho neexistuje podozrenie, že napriek názoru litovských súdov a vlády by boli "niektoré časti knihy sexuálne explicitné".



"Obmedzovanie prístupu detí k podobným informáciám nemá žiaden zámer, ktorý by súd považoval za legitímny," uzavrel ESĽP. Litve zároveň nariadil zaplatiť 17.000 eur za spôsobené škody a súdne trovy. Odškodné bude vyplatené autorkinej matke, keďže Dangvydé Macaté v roku 2020 zomrela.