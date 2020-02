ESĽP nariadil Bulharsku, aby nevyhostilo piatich Ujgurov do Číny

Štrasburg 20. februára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok varoval Bulharsko, že vyhostenie ujgurských žiadateľov o azyl do Číny by predstavovalo "porušenie ich práv". Informovala o tom agentúra AFP.



Súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že Ujguri by v Číne mohli byť "vystavení riziku svojvoľného zadržania, zlého zaobchádzania a smrti". Bulharsku nariadil, aby Ujgurov nevyhostil.



Ich vyhostenie by porušovalo články 2 a 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré sa týkajú práva na život a práva nebyť mučený.



Súd rozhodol v prospech piatich Ujgurov moslimského vierovyznania, ktorí ušli z čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, kde boli obvinení z napojenia na teroristické skupiny. Medzi rokmi 2013 a 2015 prišli do Turecka, odkiaľ v júli 2017 ilegálne dorazili do Bulharska a požiadali o azyl.



Ich žiadosti Bulhari zamietli z dôvodu, že žiadatelia dostatočne jasne nepreukázali, že museli z Číny ujsť pre etnické alebo náboženské prenasledovanie.



Bulharské úrady ich dokonca označovali za hrozbu, keďže podstúpili výcvik v separatistickom Islamskom hnutí Východného Turkestanu, ktoré OSN označuje za teroristickú skupinu.



Z tohto dôvodu sa ich Bulhari chystali vyhostiť, keď sa piati Ujguri odvolali na ESĽP.



"Relevantné informácie o súčasnej situácii v Sin-ťiangu ukazujú, že čínske úrady držia státisíce, možno aj milióny, Ujgurov v 'reedukačných táboroch', kde boli hlásené prípady zlého zaobchádzania, mučenia a smrti," uvádza rozsudok ESĽP.



Dvaja z dotknutých Ujgurov už Bulharsko medzičasom sami opustili. Rozsudok sa ich preto netýka.