ESĽP nariadil Poľsku zaplatiť odškodné za odmietnutú interrupciu

Štrasburg 14. decembra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok nariadil Poľsku, aby svojej občianke vyplatil 16.000 eur ako odškodné za to, že jej odoprel právo na umelý potrat plodu s abnormalitami, informovala agentúra AFP.



Na margo tohto prípadu AFP pripomenula, že Poľsko má jeden z najprísnejších zákonov o interrupciách v Európe. Interrupcia je v tejto väčšinovo katolíckej krajine v súčasnosti legálna len v prípade, že tehotenstvo je dôsledkom sexuálneho útoku alebo incestu, alebo ohrozuje život či zdravie matky.



Verdikt súdu so sídlom v Štrasburgu nasledoval po sťažnosti mladej ženy, ktorej bol odmietnutý prístup k legálnemu umelému potratu plodu s diagnostikovaným Downovým syndrómom. Anomália plodu sa zistila v 14. týždni tehotenstva.



Z dôvodu legislatívnej reformy, ku ktorej v Poľsku došlo po rozsudku Ústavného tribunálu z roku 2020, nemocnica vo Varšave mladej žene zrušila termín na vykonanie potratu - naplánovaný bol na deň po tom, ako verdikt tribunálu 27. januára 2021 nadobudol platnosť. Sťažovateľka preto musela ísť na súkromnú kliniku v Holandsku, kde tento zákrok podstúpila.



ESĽP vo svojom rozsudku konštatuje, že v dôsledku tohto postupu bola mladá žena vystavená vysokým finančným nákladom, bola odrezaná od podpory rodiny v Poľsku a malo to pre ňu aj vážne psychické následky. ESĽP sumarizoval, že Poľsko takto vo vzťahu k tehotnej žene porušilo Európsky dohovor o ľudských právach.



Sťažovateľkina právnička a podpredsedníčka Nadácie pre ženy a plánovanie rodiny FEDERA Kamila Ferencová na tlačovej konferencii uviedla, že "tento rozsudok môže znamenať prelom pre osud poľských žien". Zdôraznila, že ide o ďalší argument na zmenu interrupčného zákona - okrem požiadaviek účastníkov občianskych protestov či medializovaných správ o ďalších úmrtiach žien na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach.



AFP dodala, že ESĽP pomerom piatich sudcov proti dvom konštatoval, že Poľsko porušilo právo na rešpektovanie súkromného života, ktoré zaručuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv. Odlišný názor ako väčšina sudcov mali ich kolegovia z Maďarska a Poľska.



Spravodajský web TVN24.pl doplnil, že Ústavný tribunál v Poľsku 22. októbra 2020 rozhodol, že ustanovenie takzvaného protipotratového zákona z roku 1993, ktorý umožňoval umelé prerušenie tehotenstva v prípade vážneho a nezvratného poškodenia plodu alebo nevyliečiteľnej choroby, ktorá ohrozuje jeho život, je v rozpore s ústavou. Toto rozhodnutie Ústavného tribunálu vyvolalo vlnu protestov po celej krajine.