ESĽP nariadil Rusku, aby zabezpečilo, že odsúdených Britov nepopraví

Štrasburg 30. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok oznámil, že žiada od Ruska, aby zabezpečilo, že nebude vykonaná poprava dvoch Britov, ktorí boli zajatí počas bojov na Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters.



ESĽP vydal nariadenie predbežného opatrenia, v ktorom uvádza, že Rusko "by malo zabezpečiť, aby nebol vykonaný trest smrti uložený sťažovateľom". Moskva by mala zároveň odsúdeným zabezpečiť primerané podmienky ich zadržania a poskytnúť im potrebnú lekársku pomoc a lieky.



Začiatkom júna súd v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) na východe Ukrajiny odsúdil britských občanov Aidena Aslina a Shauna Pinnera na trest smrti po tom, ako ich obžalovali zo "žoldnierskych aktivít". Rodiny odsúdených mužov popierajú, že dvojica bola najatá ukrajinskými ozbrojenými silami.



Aslin padol do zajatia počas bojov v Donbase spolu so 48-ročným Pinnerom. Obaja Briti majú ukrajinské partnerky, žili na Ukrajine a slúžili v ozbrojených silách Ukrajiny ešte pred ruskou inváziou, ktorá sa začala 24. februára.