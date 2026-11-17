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ESĽP nariadil Turecku prepustiť väzneného politika Cana Atalaya
Podľa ESĽP ho Ankara musí prepustiť a umožniť mu ujať sa v parlamente poslaneckého mandátu.
Autor TASR
Brusel 17. novembra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol proti Turecku v prípade väzneného právnika a politika Cana Atalaya. Podľa ESĽP ho Ankara musí prepustiť a umožniť mu ujať sa v parlamente poslaneckého mandátu, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
ESĽP rozhodol, že zadržiavanie Atalaya slúžilo na jeho umlčanie a potlačenie pluralizmu. Za porušenie jeho práv mu Turecko musí vyplatiť odškodné 32.500 eur. Podľa súdu tento prípad nemožno posudzovať izolovane, ale v kontexte zadržiavania ďalších politických oponentov, obhajcov ľudských práv a novinárov v Turecku.
Sudcovia ESĽP argumentovali v tomto prípade porušením práva na slobodu a bezpečnosť, práva na slobodné voľby a práva na okamžité preskúmanie zákonnosti zadržania. Atalaya v Turecku odsúdili v apríli 2022 na 18 rokov za údajnú pomoc pri pokuse o zvrhnutie vlády počas protestov v istanbulskom parku Gezi z roku 2013.
Vo voľbách v roku 2023 ho voliči zvolili do parlamentu. Ústavný súd následne rozhodol, že jeho zadržiavanie je nezákonné, pretože ako poslanec má nárok na parlamentnú imunitu a nariadil jeho prepustenie. Kasačný súd však odmietol toto rozhodnutie implementovať a Atalayovi odobral parlamentný mandát.
ESĽP uviedol, že rozhodnutie ústavného súdu bolo „jasné a jednoznačné“ a preto nevidel dôvod na jeho neimplementovanie.
ESĽP rozhodol, že zadržiavanie Atalaya slúžilo na jeho umlčanie a potlačenie pluralizmu. Za porušenie jeho práv mu Turecko musí vyplatiť odškodné 32.500 eur. Podľa súdu tento prípad nemožno posudzovať izolovane, ale v kontexte zadržiavania ďalších politických oponentov, obhajcov ľudských práv a novinárov v Turecku.
Sudcovia ESĽP argumentovali v tomto prípade porušením práva na slobodu a bezpečnosť, práva na slobodné voľby a práva na okamžité preskúmanie zákonnosti zadržania. Atalaya v Turecku odsúdili v apríli 2022 na 18 rokov za údajnú pomoc pri pokuse o zvrhnutie vlády počas protestov v istanbulskom parku Gezi z roku 2013.
Vo voľbách v roku 2023 ho voliči zvolili do parlamentu. Ústavný súd následne rozhodol, že jeho zadržiavanie je nezákonné, pretože ako poslanec má nárok na parlamentnú imunitu a nariadil jeho prepustenie. Kasačný súd však odmietol toto rozhodnutie implementovať a Atalayovi odobral parlamentný mandát.
ESĽP uviedol, že rozhodnutie ústavného súdu bolo „jasné a jednoznačné“ a preto nevidel dôvod na jeho neimplementovanie.