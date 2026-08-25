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ESĽP nariadil Turecku prepustiť väzneného filantropa Osmana Kavalu

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Na archívnej snímke z 29. apríla 2015 turecký filantrop Osman Kavala v Istanbule. Foto: TASR/AP

ESĽP tvrdí, že rozsudok proti Kavalovi bol v rozpore s jeho slobodou prejavu, slobodou zhromažďovania, práva na slobodu a práva na spravodlivý proces.

Autor TASR
Štrasburg 25. augusta (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok nariadil Turecku okamžite prepustiť podnikateľa, aktivistu a filantropa Osmana Kavalu, ktorého odsúdili na doživotie za údajné napojenie na Gülenovo hnutie považované tureckou vládou za teroristickú organizáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Súd zároveň nariadil Turecku zaplatiť 68-ročnému aktivistovi viac ako 113.000 eur. Kavala je vo väzbe od roku 2017, rozsudok na doživotie za „pokus zvrhnúť vládu“ padol v roku 2022. ESĽP označil rozhodnutie tureckého súdu za neplatné.

ESĽP tvrdí, že rozsudok proti Kavalovi bol v rozpore s jeho slobodou prejavu, slobodou zhromažďovania, práva na slobodu a práva na spravodlivý proces. Turecko je podľa európskeho súdu vinné z vystavovania ho neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu.

Opatrenia prijaté proti žiadateľovi... boli prevažne motivované skrytým zámerom, a to potrestať ho za jeho úlohu na demonštráciách v parku Gezi (v roku 2013) a za vyjadrenie jeho názorov ako obhajcu ľudských práv a umlčať ho,“ uviedol súd.

Policajné zásahy proti demonštrantom v parku Gezi v Istanbule v roku 2013 spustili celoštátne protivládne protesty, ktoré predstavovali najväčšiu mobilizáciu tohto druhu proti vtedajšiemu premiérovi a súčasnému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.

Kavalu zadržali v októbri 2017 po obvineniach zo špionáže, financovania týchto protestov či účasti na zmarenom prevrate rok predtým. ESĽP nariadil jeho prepustenie už v roku 2019. Oslobodený bol o rok neskôr, no krátko po tom ho opätovne zadržali na základe nových obvinení a o dva roky neskôr ho odsúdili na doživotie.

Osman Kavala získal v roku 2023 od Rady Európy medzinárodnú Cenu Václava Havla za ľudské práva.
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