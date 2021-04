ESĽP: Neprijatie nezaočkovaného dieťaťa do MŠ v ČR nebolo protiprávne

Bratislava 11. apríla (TASR) – Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu vo štvrtok (8. 4.) rozhodla, že neprijatím nezaočkovaného dieťaťa v Českej republike do materskej školy (MŠ) neprišlo k porušeniu práv sťažovateľov. Zároveň považuje pokutu 110 eur uloženú v jednom z prípadov za primeranú. Slovenská republika v konaní intervenovala ako tretia strana. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



ESĽP vo svojom rozsudku k šiestim sťažnostiam proti ČR zdôraznil, že povinné očkovanie detí, realizované v ČR, sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a ochrany práv iných. „Očkovanie chráni osoby, ktoré ho dostanú, aj osoby, ktoré z medicínskych dôvodov nemôžu byť zaočkované a sú odkázané na kolektívnu imunitu proti závažným nákazlivým ochoreniam,“ spresnil hovorca. Ako ďalej uviedol, pri posudzovaní proporcionality tohto opatrenia zohľadnil európsky súd rozsah a obsah povinného očkovania, existujúce výnimky z tejto povinnosti a existujúce procedurálne záruky.



ESĽP podľa Bublu poukázal na to, že hoci neprijatie do materských škôl pre tieto deti znamenalo určitú stratu možností pre ich osobný rozvoj, tak toto opatrenie malo skôr preventívny než represívny charakter. Zároveň bolo toto rozhodnutie českých orgánov dočasné, keďže v okamihu dosiahnutia veku pre povinnú školskú dochádzku nebolo prijatie týchto detí do základnej školy nijako podmienené očkovacím statusom.



Bubla dodal, že na základe uvedeného ESĽP usúdil, že sťažovateľmi napadnuté opatrenia, posudzované v kontexte národného systému, boli primerané cieľu, ktorý Česká republika sledovala povinným očkovaním. A to ochranu proti ochoreniam, ktoré môžu predstavovať závažné riziká pre zdravie. „ESĽP rozhodol, že práva sťažovateľov podľa článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) neboli porušené,“ spresnil s tým, že súd vyhlásil za neprijateľné aj námietky sťažovateľov o porušení práva na slobodu myslenia a práva na vzdelanie.