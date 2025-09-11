< sekcia Zahraničie
ESĽP odmietol sťažnosť Kramného proti ČR, chcel obnoviť konanie
Petra Kramného odsúdili v roku 2016 za vraždu svojej manželky Moniky a osemročnej dcéry Kláry na 28 rokov väzenia.
Autor TASR
Praha/Štrasburg 11. septembra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok odmietol sťažnosť Petra Kramného proti Českej republike. Bránil sa v nej proti zamietnutiu svojej žiadosti o obnovu trestného konania, v ktorom bol v roku 2016 právoplatne uznaný za vinného z vraždy svojej manželky a dcéry. Podľa ESĽP podmienky na obnovu konania nesplnil, pretože nový posudok dostatočným dôvodom nie je. Vo štvrtok o tom informovalo české ministerstvo spravodlivosti, píše spravodajkyňa TASR.
Kramný v roku 2022 požiadal o obnovu konania a odvolával sa pritom na niekoľko nových dôkazov. Vnútroštátne súdy však jeho žiadosť zamietli, lebo navrhnuté dôkazy podľa nich neobsahovali nové skutočnosti, ktoré by mohli verdikt zmeniť. Nové znalecké posudky boli podľa zdôvodnení súdov rozporuplné a nemohli jednoznačne vyvrátiť zistenia súdov v pôvodnom konaní.
Pred štrasburským súdom Kramný tvrdil, že ČR porušila jeho právo na spravodlivý proces a právo na účinný prostriedok nápravy. Odvolával sa tiež na porušenie prezumpcie neviny. ESĽP v rozhodnutí pripomenul, že podľa jeho ustálenej judikatúry Európsky dohovor o ľudských právach nezakladá právo na obnovu už skončeného trestného konania.
Súd tiež zdôraznil, že český právny poriadok stanoví podmienky na povolenie obnovy konania, ktoré sťažovateľ nesplnil. Cieľom týchto podmienok je chrániť právnu istotu a vylúčiť možnosť, aby sa konanie znova otváralo len na základe odlišného názoru na danú vec. Sťažnosť proti rozhodnutiu vnútroštátnych súdov preto zamietol.
Petra Kramného odsúdili v roku 2016 za vraždu svojej manželky Moniky a osemročnej dcéry Kláry na 28 rokov väzenia. Podľa súdu ich v júli 2013 úmyselne usmrtil elektrickým prúdom v hotelovej izbe počas dovolenky v egyptskom letovisku Hurgada. Predtým sa špekulovalo o otrave z jedla, neskôr o tom, že žena s dievčaťom požili jed.
