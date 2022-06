ESĽP odsúdil Poľsko za snahy umlčať kritického sudcu Waldemara Žureka

Brusel/Štrasburg 16. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) odsúdil vo štvrtok Poľsko za pokus "umlčať" sudcu Waldemara Žureka, ktorý otvorene kritizoval reformu súdnictva v tejto krajine. Podľa spravodajcu TASR to uviedla tlačová agentúra AFP.



Súdna inštancia Rady Európy so sídlom v Štrasburgu vo svojom vyhlásení upozornila, že "akumulácia opatrení" prijatá proti sudcovi Waldemarovi Žurekovi bola určená na jeho zastrašenie pre názory, ktoré vyjadril v prospech právneho štátu a nezávislosti súdnictva.



Sudcovia ESĽP rozhodli, že vláda z Varšavy porušila článok 6.1 (o práve na prístup k spravodlivosti) a článok 10 (o slobode prejavu) Európskeho dohovoru o ľudských právach. V dôsledku toho bolo Poľsku nariadené zaplatiť sťažovateľovi odškodné vo výše 25.000 eur.



Žurek bol sudcom Krajského súdu v Krakove a hovorcom súdu. V rokoch 2010 a 2014 bol zvolený do Národnej rady sudcov (KRS), inštitúcie, v ktorej bol vymenovaný aj za hovorcu.



Prípadom poľského sudcu Žureka sa vlani zaoberal aj Súdny dvor EÚ v Luxemburgu. Žurek sa naň obrátil po tom, ako bol v roku 2018 proti svojej vôli premiestnený z jedného oddelenia regionálneho súdu v Krakove do iného. Následne čelil aj ďalším nepríjemnostiam - fiškálnej kontrole, vyšetrovaniu súdnej inšpekcie či disciplinárnemu konaniu, ktoré podľa neho ešte nie sú ukončené.



Ešte predtým, pred štyrmi rokmi, sa Žurek so sťažnosťou proti tomuto postupu obrátil na poľský najvyšší súd, ktorého fungovanie upravila kontroverzná justičná reforma. Sudca, ktorého vymenoval prezident Andrzej Duda v čase prebiehajúceho sporu o nezávislosť súdu, však jeho námietku zamietol.



Žurek sa neskôr stal jedným z hlavných odporcov reformy súdnictva, ktorú v roku 2015 spustila konzervatívna vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS). Reforma súdnictva v Poľsku je Bruselom kritizovaná a predstavuje jednu zo série nezhôd medzi Varšavou a inštitúciami EÚ. Európska komisia pred dvoma týždňami podmienila vyplatenie 35 miliárd eur Poľsku v rámci národného plánu obnovy, ak dôjde k zrušeniu disciplinárneho senátu pre sudcov, ktorý funguje v rámci Najvyššieho súdu.