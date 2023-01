ESĽP odsúdil Rusko, že právne neuznáva homosexuálne páry

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), súdna inštitúcia Rady Európy, v utorok odsúdil Rusko za to, že neudelilo žiadnu formu právneho uznania homosexuálnym párom. To je podľa ESĽP povinnosťou všetkých krajín v rámci Európskeho dohovoru o ľudských právach, informuje spravodajca TASR.



Súd so sídlom v Štrasburgu v rozhodnutí upozornil, že povinnosť poskytnúť homosexuálnym párom "špecifický právny rámec", ktorý im zaručuje "primerané uznanie a ochranu ich vzťahu ako páru", vyplýva z jeho vlastnej judikatúry výkladu článku 8 Dohovoru o ľudských právach, ktorý sa zaoberá súkromným a rodinným životom.



V súdnom prípade, o ktorom rozhodoval ESĽP, boli žalobcami tri homosexuálne páry s ruským občianstvom. Na súd v Štrasburgu sa obrátili v rokoch 2010 až 2014, keď ruské úrady zamietli ich žiadosti o zápis do registra občianskeho stavu ako manželské páry.



Sudcovia ESĽP upozornili, že členské štáty Rady Európy majú určitú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o právnu formu, ktorú týmto párom ponúkajú, čiže nemusí ísť nevyhnutne o uznanie manželstva. Ruské právne predpisy však neposkytujú žiadny právny štatút pre páry rovnakého pohlavia a Rusko ani nepreukázalo úmysel zmeniť legislatívu s cieľom poskytnúť takýmto párom určitú formu uznania.



Súd zároveň odmietol argumenty ruských úradov, ktoré sa odvolávali na ochranu tradičných rodinných hodnôt, ochranu maloletých pred propagáciou homosexuality a tiež na odpor verejnej mienky v Rusku k revízii takýchto právnych noriem.



ESĽP zdôraznil, že právna ochrana homosexuálnych párov neprináša žiadnu ujmu rodinám vyznávajúcim tradičné formy manželstva, ani neohrozuje ich budúcnosť alebo integritu.



Rusko bolo vlani v marci vylúčené z Rady Európy kvôli invázii voči Ukrajine. Právne ustanovenia tejto organizácie stanovujú, že aj krajina, ktorá opustí RE, je naďalej povinná uplatňovať rozsudky ESĽP vydané v prípadoch predložených súdu pol roka pre stratou členstva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)