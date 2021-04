ESĽP: Povinné očkovanie je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné

Štrasburg 8. apríla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu vo štvrtok rozhodol, že "povinné očkovanie môže byť v demokratických spoločnostiach pokladané za nevyhnutné". Ide o historický verdikt a týka sa prípadu sťažnosti českých rodín, ktorým prekážalo povinné očkovanie detí v Česku. Informácie priniesli tlačová agentúra AFP a portál iDNES.cz.



"Takéto... opatrenia môžu byť pokladané v demokratickej spoločnosti za nevyhnutné," napísal súd v rozhodnutí. Dodal, že česká zdravotná politika je v súlade s "najlepšími záujmami" detí. ESĽP tiež uviedol, že české úrady svojím rozhodnutím vyžadovať očkovanie detí chránia aj zdravie ďalších jednotlivcov a celej populácie a bojujú proti trendu klesajúcej miery zaočkovanosti medzi deťmi.



Je to vôbec prvýkrát, čo ESĽP vydal rozhodnutie týkajúce sa povinného očkovania proti detským chorobám. Odborníci vyhlasujú, že verdikt môže mať vplyv aj na politiku povinného očkovania proti pandémii ochorenia COVID-19.



ESĽP vo štvrtok zamietol celkovo šesť sťažností českých rodičov, ktorí sa naň obrátili vo veci povinného očkovanie detí. Podľa súdu Česko trvaním na povinnom očkovaní neporušilo ich právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Prvá zo šiestich sťažností prišla do Štrasburgu už v roku 2013. Podal ju Pavel Vavřička, ktorý v roku 2003 nepriviedol dcéru a syna na očkovanie proti tetanu, detskej obrne a vírusovej hepatitíde typu B. Krajská hygienická stanica mu udelila pokutu a muž sa obrátil na české súdy.



Vo väčšine prípadov išlo o to, že predškolské zariadenia odmietli prijať nezaočkované deti.



Rozsudok teraz prijala Veľká komora ESĽP, ktorá rozhoduje o závažných záležitostiach, pomerom 16 hlasov k jednému a verdikt je konečný, píše iDNES.cz.