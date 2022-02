Európsky súdny dvor preskúma postup Turecka v prípade väzneného Kavalu

Brusel/Štrasburg 3. februára (TASR) - Výbor ministrov Rady Európy (RE) postúpil Európskemu súdu pre ľudské práva (ESĽP) prípad väzneného tureckého podnikateľa a filantropa Osmana Kavalu.



V uznesení, ktoré prijal v stredu Výbor ministrov, najvyšší rozhodovací orgán 47-člennej organizácie, sa poukazuje na to, že Turecko v rozpore s príslušným verdiktom ESĽP spred vyše dvoch rokov nezabezpečilo okamžité prepustenie Osmana Kavalu.



Podľa Výboru ministrov si tým Ankara zrejme nesplnila svoj záväzok implementovať rozhodnutia tejto súdnej inštancie, ktorá jej vyplýva z článku 46 ods. 4 Európskeho dohovoru o ľudských právach.



Turecké orgány nesplnenie záväzkov popierajú; o tom, či sa tak skutočne stalo má teraz z iniciatívy Výboru ministrov rozhodnúť ESĽP so sídlom v Štrasburgu.



Známy filantrop, podnikateľ a aktivista za občianske práva Osman Kavala je vo väzbe už viac ako štyri roky, hoci ešte nebol odsúdený za žiadny trestný čin. Turecké úrady ho obviňujú z financovania protivládnych protestov v roku 2013 a zo zapojenia sa do pokusu o štátny prevrat v roku 2016.



ESĽP v decembri 2019 dospel k záveru, že k zadržaniu Kavalu došlo bez dostatočných dôkazov o jeho údajnej trestnej činnosti. Kavalovo zatknutie a väzba mali podľa súdu zastrašiť ďalších obhajcov ľudských práv v Turecku.



Štrasburský súd zároveň rozhodol, že turecké úrady majú zabezpečiť okamžité prepustenie Osmana Kavalu na slobodu. Rozsudok ESĽP nadobudol právoplatnosť v máji 2020 a Výbor ministrov RE mal dohliadnuť na to, či Ankara predmetný verdikt vykonala.



Podľa článku 46 Európskeho dohovoru o ľudských právach sú členské štáty Rady Európy, medzi ktoré patrí aj Turecko, povinné vykonávať rozsudky ESĽP.











