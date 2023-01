Súd EÚ pripúšťa žaloby Ukrajiny a Holandska pre dianie v roku 2014

Brusel/Štrasburg 25. januára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v stredu rozhodol, že v prípade troch žalôb podaných proti Rusku Ukrajinou a Holandskom týkajúcich sa konfliktu na východnej Ukrajine v roku 2014 je možné ďalej konať. Týka sa to aj žaloby za zostrelenie letu MH17 nad Ukrajinou. Informuje spravodajca TASR na základe tlačovej správy súdnej inštancie Rady Európy.



Súd v Štrasburgu spresnil, že rozhodnutie o prípustnosti žalôb je konečné a neskôr bude nasledovať rozsudok vo veci samotnej.



Vláda Ukrajiny sa sťažuje na porušenie viacerých článkov Európskeho dohovoru o ľudských právach separatistami Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky a tiež príslušníkmi ruskej armády, ktorí sa na tomto území nachádzali od apríla 2014.



Holandsko sa sťažuje v súvislosti so zostrelením letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines zo 17. júla 2014. Zahynulo pri tom 298 ľudí na palube lietadla, vrátane 196 holandských štátnych príslušníkov.



Minulý rok haagsky okresný súd odsúdil troch mužov a jedného oslobodil spod obžaloby týkajúcej sa dodávky rakety typu BUK, ktorá zostrelila lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Holandský súd skonštatoval, že k zostreleniu letu MH17 došlo na území, ktoré plne kontrolovali proruskí separatisti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)