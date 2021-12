Súd pre ľudské práva odsúdil Rakúsko za porušenie slobody prejavu

Brusel/Štrasburg 7. decembra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok odsúdil Rakúsko za porušenie slobody prejavu po tom, ako bol vydavateľ denníka Der Standard pod tlakom politických strán nútený odhaliť osobné údaje osôb, ktoré mali kritické poznámky pod článkom zverejneným online. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Prípad sa týka komentujúcich, ktorých postrehy v diskusii pod článkom boli namierené proti lídrom krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a menšej regionálnej strany. Tieto poznámky súviseli s korupciou a s neonacistickým hnutím, pripomenula súdna inštancia Rady Európy (RE) vo svojom vyhlásení.



Dotknuté politické strany vyzvali denník, aby prezradil údaje o autoroch kritických poznámok, aby ich mohli napadnúť v občianskom alebo trestnom konaní.



Denník Der Standard inkriminovanú časť diskusných príspevkov vymazal zo svojej webovej stránky a pôvodne odmietol zverejniť údaje o ich autoroch, avšak periodikum k odhaleniu ich totožnosti prinútil rakúsky najvyšší súd.



ESĽP vo svojom rozhodnutí skonštatoval, že rakúska justícia "nevyvážila" záujmy politikov so záujmami denníka Der Standard v snahe zachovať anonymitu autorov kritických ohlasov a zabránila tým slobodnej výmene myšlienok a informácií.



Súdna inštancia zo Štrasburgu Rakúsko odsúdila so zdôvodnením, že rozhodnutia rakúskeho najvyššieho súdu "neboli v demokratickej spoločnosti potrebné". Vláda by mala podľa rozsudku ESĽP zaplatiť denníku súdne náklady a trovy vo výške 17.000 eur.



Európski sudcovia zároveň zdôraznili, že na názory ľudí komentujúcich mediálne výstupy sa nevzťahuje "ochrana novinárskych zdrojov" a že na internete neexistuje "absolútne právo na anonymitu".



spravodajca TASR Jaromír Novak