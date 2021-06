ESĽP rozhodol, že Poľsko porušilo práva odvolaných podpredsedov súdov

Varšava 29. júna (TASR) - Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro nerešpektoval práva dvoch podpredsedov súdov, ktorých zbavil funkcie bez toho, aby im umožnil odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu. Uviedol to v utorok Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), z verdiktu ktorého citovala agentúra Reuters.



Poľské ministerstvo spravodlivosti označilo rozhodnutie ESĽP za politicky motivované.



Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) zrealizovala sériu reforiem justície, ktoré podľa kritikov vrátane Európskej komisie môžu ohrozovať nezávislosť poľského súdnictva. Patrí medzi ne napríklad aj legislatíva, ktorá umožňuje ministrovi spravodlivosti prijímať a odvolávať predsedov všeobecných súdov, približuje Reuters.



V súlade s novými pravidlami boli Mariusz Broda a Alina Bojarová odvolaní z funkcie podpredsedov regionálneho súdu v meste Kielce skôr, než sa im skončilo šesťročné funkčné obdobie, a to bez vysvetlenia i možnosti odvolať sa.



"Keďže predčasné ukončenie funkčného obdobia podpredsedov súdov nepreskúmal riadny súd ani iný orgán vykonávajúci justičné povinnosti, žalovaný štát porušil samotnú podstatu práva žalobcov na obrátenie sa na súd," uviedol ESĽP.



Zároveň rozhodol, že Poľsko by malo každému z nich zaplatiť 20.000 eur ako náhradu spôsobených škôd. Obe strany sporu majú teraz tri mesiace na to, aby sa voči verdiktu ESĽP odvolali.



Poľské ministerstvo spravodlivosti reagovalo na verdikt vyhlásením, že žalobcovia neboli zbavení justičných funkcií. "Súd absurdne usúdil, že výkon administratívnej funkcie podpredsedu súdu ... je ľudským právom chráneným v súlade s Dohovorom (o ochrane ľudských práv a základných slobôd )," reagoval rezort. "Ministerstvo spravodlivosti ľutuje, že súd prijal politicky motivované rozhodnutie proti Poľsku," dodal vo vyhlásení.



Poľský minister spravodlivosti odvolal za vyše polroka - medzi rokmi 2017 a 2018 - viac ako 150 predsedov a podpredsedov súdov, informovalo združenie poľských sudcov Iustitia.