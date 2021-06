ESĽP: Rumunsko porušilo práva LGBT komunity a nezaistilo jej ochranu

Bukurešť 2. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorňajšom verdikte rozhodol, že Rumunsko porušilo práva ľudí, ktorí sa v roku 2013 zúčastnili na filmovom premietaní organizovanom LGBT organizáciou, keď nezabránilo tomu, aby projekciu prerušili krajine pravicoví protestujúci, a rovnako nepodniklo v tejto veci ani právne kroky. Informovala o tom agentúra AFP.



Do kina v rumunskom hlavnom meste Bukurešť, kde práve premietali americký film Decká sú v pohode (2010), vtedy vtrhlo zhruba 50 osôb. Snímka režisérky Lisy Cholodenkovej zobrazuje v pozitívnom svetle lesbický pár vychovávajúci deti v tínedžerskom veku.



Protestujúci, ktorí údajne vnikli do kina s vlajkami a symbolmi spájanými s krajne pravicovým hnutím Noua Dreaptă, vykrikovali homofóbne urážky a slogany, ako napríklad "Smrť homosexuálom".



Napriek sťažnostiam, ktoré podali viacerí účastníci podujatia, rumunské súdy za tento incident nikoho nepotrestali. ESĽP však vo svojom rozsudku vyhovel žalobe mimovládnej organizácie Accept bojujúcej za práva komunity LGBT, ktorá bola usporiadateľom tejto akcie, podanej spoločne s piatimi divákmi.



Rumunskí predstavitelia podľa ESĽP "zlyhali", keď "nezaistili adekvátnu ochranu" alebo "efektívne nevyšetrili skutočnú podstatu homofóbneho zneužívania namiereného proti nim (LGBT komunite)". Dotknuté osoby preto "utrpeli diskrimináciu na základe svojej sexuálnej orientácie", dodal súd.



ESĽP tiež obvinil tamojšiu políciu, že čin poriadne nevyšetrila – vo svojej správe údajne ani nespomenula pojem homofóbia. Zasahujúci policajti "vstúpili do miestnosti, zhabali niekoľko vlajok a potom miestnosť opustili napriek tomu, že organizátori ich žiadali, aby zostali".



Rumunské úrady musia organizácii Accept zaplatiť odškodné vo výške 7500 eur a tiež 9750 eur každému jednotlivému žalobcovi, pričom musia uhradiť i súdne trovy.



Organizácia Accept verdikt privítala s tým, že je dôkazom, že "takéto prejavy nenávisti nemôžu zostať nepotrestané".



V Rumunsku homosexualitu dekriminalizovali až začiatkom druhého tisícročia a členovia LGBT komunity naďalej čelia častým prejavom diskriminácie a stereotypným predstavám, pripomína AFP.



Z posilňovania a šírenia homofóbnych postojov je často obviňovaná vplyvná ortodoxná cirkev v krajine. V roku 2018 podporila referendum o obmedzení definície manželstva, ktorá by vylučovala možnosť zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Toto referendum však bolo neplatné, keďže sa na ňom zúčastnilo menej než 30 percent voličov.