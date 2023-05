Rumunsko podľa európskeho súdu porušuje práva párov rovnakého pohlavia

Štrasburg 23. mája (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorňajšom verdikte rozhodol, že Rumunsko porušuje práva párov rovnakého pohlavia tým, že odmieta legálne uznať homosexuálne zväzky. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V Rumunsku homosexualitu dekriminalizovali až v roku 2001 a páry rovnakého pohlavia tam stále nesmú uzatvárať manželstvá ani občianske partnerstvá. Podľa ESĽP tým porušuje článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zaručuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.



Verdikt vynesený súdom sídliacim v Štrasburgu nadväzuje na sťažnosti podané 21 pármi rovnakého pohlavia na ESĽP v rokoch 2019 a 2020. Páry tvrdili, že im boli odopreté určité práva poskytované manželským párom.



Rumunská vláda v súvislosti s tým tvrdila, že väčšina Rumunov nesúhlasí so zväzkami osôb rovnakého pohlavia. ESĽP však dospel k záveru, že tento dôvod nesmie byť v rozpore "so záujmom sťažovateľov, aby ich príslušné vzťahy boli primerane uznané a chránené zákonom".



ESĽP, súdna inštitúcia Rady Európy (RE), v rozhodnutí tiež zdôraznil, že "umožniť uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia by nenarušilo inštitút manželstva, keďže heterosexuálne páry sa naďalej môžu zosobášiť".



ESĽP tiež pripomenul, že členské štáty RE sú povinné homosexuálnym párom poskytnúť právny rámec, ktorý im umožňuje primerané uznanie a ochranu ich vzťahu ako páru.