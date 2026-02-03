< sekcia Zahraničie
ESĽP: Rusko zaobchádzalo s Navaľným neľudsky, ignorovalo jeho zdravie
Autor TASR
Štrasburg 3. februára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok odsúdil Rusko za nehumánne zaobchádzanie a nezákonné uväznenie zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného v roku 2021, ktorý o tri roky neskôr zomrel v trestaneckej kolónii. Súd zároveň nariadil Rusku, ktoré jeho rozhodnutia opakovane ignoruje, zaplatiť náhradu za nemajetkovú ujmu vo výške 26.000 eur jeho manželke Juliji Navaľnej. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom. Odpykával si tam 19-ročný trest odňatia slobody za viaceré obvinenia, ktoré sú podľa AFP všeobecne považované za odplatu za jeho odpor voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Európsky súd pre ľudské práva dospel k záveru, že Navaľnyj bol vystavený kombinácii viacerých foriem neľudského zaobchádzania, medzi ktorými bolo aj 39 dní nedobrovoľnej deprivácie spánku a ostrihanie vlasov.
„Tieto aspekty jeho zadržania spolu odzrkadľovali vzorec ignorovania zdravia, blahobytu a dôstojnosti, čo malo za následok jeho poníženie a zneváženie a vyvolalo v ňom pocity strachu a úzkosti, ktoré mohli zlomiť jeho morálnu a fyzickú odolnosť,“ píše sa v rozhodnutí ESĽP v prípade uväznenia Navaľného.
Súd so sídlom v Štrasburgu tiež skonštatoval, že zatknutie opozičného politika sa zakladalo na vopred uloženom podmienečnom treste odňatia slobody za podvod a pranie špinavých peňazí z roku 2014, ktorý súd predtým označil za nespravodlivý.
Navaľnyj sa proti svojmu zadržaniu obrátil na ESĽP, ktorý vo februári 2021 požiadal Moskvu o jeho okamžité prepustenie. Po smrti súd umožnil jeho manželke, aby pokračovala v konaní v jeho mene.
Moskva bola z Rady Európy, ktorej súčasťou je ESĽP, vylúčená pre inváziu na Ukrajinu z februára 2022. Súd však tvrdí, že Rusko naďalej nesie zodpovednosť za porušenia spáchané pred týmto dátumom. Moskva rozhodnutia ESĽP ignoruje opakovane a robila to aj v čase členstva v Rade Európy.
Presné okolnosti Navaľného smrti zostávajú nejasné. Podľa ruských úradov bola jeho smrť prirodzená, Navaľného rodina a blízki spolupracovníci zodpovednosť za ňu pripisujú ruskému vedeniu a katastrofálnym životným podmienkam vo väzení. Opozičný politik sa tam dostal s podlomeným zdravím po pokuse o jeho otravu s použitím nervovoparalytickej látky novičok.
