Sťažnosť Ukrajiny pre anexiu Krymu je čiastočne prípustná, uviedol súd

Brusel/Štrasburg 14. januára (TASR) - Sťažnosť podaná Ukrajinou proti Ruskej federácii, týkajúca sa porušovania ľudských práv na polostrove Krym v roku 2014, je "čiastočne prípustná". Uviedol to vo štvrtok Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Ukrajina tvrdí, že Rusko porušilo Európsky dohovor o ľudských právach, keď anektovalo Krymský polostrov spôsobom, ktorý medzinárodné spoločenstvo nikdy neuznalo.



"Súd určil rozsah sporu, ktorý mu bol predložený, a rozhodol, že sa bude rozhodovať o tom, či je údajný model porušovania ľudských práv zo strany Ruska na Kryme v rozhodujúcom období, teda medzi 27. februárom 2014 a 26. augustom 2015, prípustný," uvádza sa v rozsudku ESĽP, na ktorý upozornila tlačová agentúra AFP.



Súdna inštancia Rady Európy v správe pre médiá uviedla, že väčšina sudcov vyhlásila sťažnosť Ukrajiny za čiastočne prípustnú. "Rozsudok bude prijatý neskôr," uvádza sa v správe ESĽP. Zároveň však súd upozornil, že sa nerozhoduje o tom, či je samotná anexia Krymu nezákonná.



Ukrajina aj Rusko sú členmi Rady Európy, ktorej súčasťou je aj ESĽP.



"Súd rozhodol, že v tomto prípade nebola vznesená požiadavka na rozhodnutie, či bolo prijatie Krymu do Ruska podľa ruského práva legálne aj z hľadiska medzinárodného práva," uvádza sa v stanovisku ESĽP.



AFP pripomenula, že Ukrajina sa vo svojej sťažnosti okrem iného odvoláva aj na útok ruských síl na kancelárie ukrajinskej vlády na Kryme vo februári 2014, čo podľa Kyjeva bolo porušením práv.



Súd upozornil, že obvinenia Ukrajiny sú "koherentné a konzistentné" a s dôkazmi, ktoré svedčia o tom, že ruskí vojaci neboli "pasívni náhodní okoloidúci", ale boli aktívne zapojení do incidentov, ktoré sú predmetom súdneho skúmania. Podľa stanoviska ESĽP sú všetky sťažnosti Ukrajiny, "až na niekoľko výnimiek", prijateľné. Súd však ďalšie detaily nespresnil.



Ruské ministerstvo spravodlivosti na štvrtkové vyhlásenie Európskeho súdu pre ľudské práva zareagovalo vyhlásením, že obvinenia "neboli dokázané", a obvinenia Ukrajiny označilo za "neopodstatnené". Ukrajinské ministerstvo spravodlivosti tento rozsudok označilo za "víťazstvo".



Členovia ozbrojených milícií, ktoré - ako sa neskôr ukázalo - boli ruskými jednotkami, prevzali kontrolu nad polostrovom Krym počas bleskovej operácie vo februári 2014. O mesiac neskôr Ruská federácia polostrov anektovala.



Spravodajca TASR Jaromír Novak