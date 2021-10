Súd pre ľudské práva: Vatikán nemôže byť súdený za priestupky kňazov

Rím 12. októbra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol, že Vatikán nemôže byť súdený na miestnych súdoch za prípady sexuálneho zneužívania katolíckych kňazov. Informovala o tom agentúra AP.



Súd so sídlom v Štrasburgu tým potvrdil, že Vatikán má v takýchto prípadoch imunitu a nemôže byť s priestupkami kňazov spájaný.



ESĽP rozhodol v neprospech skupiny 24 ľudí, ktorí tvrdili, že boli obeťami nevhodného správania kňazov v Belgicku. Tieto osoby zodpovednosť pripisovali Svätej stolici z dôvodu nedostatkov pri riešení prípadov kňazov, ktorí obťažovali a znásilňovali deti. Vatikán podľa žalujúcej strany tieto prípady skôr zakrýval, ako by ich nahlasoval.



Skupina osôb sa na ESĽP so sídlom v Štrasburgu obrátila po tom, ako belgické súdy uviedli, že nemajú právomoc rozhodovať o imunite Svätej stolice. Sedemčlenná komora štrasburského súdu rozhodnutie belgických sudcov potvrdila. Obete podľa súdu neboli zbavené práva obrátiť sa na súd. Vatikán sa k utorkovému rozhodnutiu ESĽP odmietol vyjadriť.



Obe strany majú tri mesiace, aby sa obrátili na Veľkú komoru ESĽP, ktorá prijme záverečné rozhodnutie. Veľká komora pozostáva zo 17 sudcov a jej rozhodnutie je konečné.