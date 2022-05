ESĽP: Väzba šéfa pobočky Amnesty International bola protizákonná

Štrasburg 31. mája (TASR) - Bývalého šéfa tureckej pobočky organizácie Amnesty International Tanera Kiliča zadržiavali v Turecku protizákonne. Rozhodol o tom Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu, informovala v utorok agentúra DPA.



Podľa súdu neexistovalo dôvodné podozrenie, že by Kilič spáchal nejaký trestný čin a preto nebol dôvod zadržiavať ho viac než rok vo vyšetrovacej väzbe. Turecké orgány okrem toho podľa európskych sudcov porušili jeho právo na slobodné vyjadrovanie.



Turecký štát preto musí Kiličovi zaplatiť odškodné 24.500 eur a uhradiť mu aj ďalšie súvisiace výdavky vo výške 10.000 eur.



Známeho aktivistu a jedného zo zakladateľov tureckej pobočky Amnesty Tanera Kiliča zatkli v júni 2017. Obvinili ho z členstva v hnutí exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorého Ankara obviňuje z pokusu o štátny prevrat v roku 2016.



Väzbu mu potom opakovane predlžovali, a to až do polovice augusta 2018. Ako dôkazy jeho údajnej trestnej činnosti mala slúžiť skutočnosť, že odoberal isté publikácie, že využíval šifrovanú komunikáciu či to, v akej banke mal účet či do akej školy chodili jeho deti. Súd napokon tieto "dôkazy" odmietol ako nepresvedčivé.



Zadržiavanie a stíhanie Tanera Kiliča bolo súčasťou masových represií, ktoré v Turecku nastali po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat z júla 2016. Za mrežami skončili tisíce ľudí a desaťtisíce štátnych zamestnancov prišli o zamestnanie.