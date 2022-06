ESĽP vyzvalo Rusko, aby zabránilo poprave Maročana odsúdeného na smrť

Štrasburg 17. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyzval vo štvrtok Rusko, aby zabránilo poprave Maročana Bráhíma Saadúna, ktorého v proruskej separatistickej oblasti na východe Ukrajiny odsúdili na smrť za to, že bojoval na strane ukrajinských síl. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Saadún (22) bol odsúdený na smrť spolu s dvoma Britmi, Aidenom Aslinom a Shaunom Pinnerom, súdom v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) po tom, ako sa všetci traja vzdali ruským silám.



ESĽP však v mimoriadnom rozsudku vydanom na základe žiadosti, ktorú podal právny zástupca Saadúna, uviedol, že Rusko "by malo zabezpečiť, že trest smrti, ktorý bol uložený žiadateľovi, nebude vykonaný".



V prípade tohto rozhodnutia ESĽP ide o mimoriadné predbežné opatrenie, ktoré tento súd vydáva len zriedkavo, a to v prípadoch, keď žiadateľovi "hrozí skutočné riziko neodvrátiteľnej ujmy".



Európsky súd pre ľudské práva je orgánom Rady Európy (RE), z ktorej bolo Rusko vylúčené v polovici marca pre vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko v tejto súvislosti taktiež prijalo kroky na vystúpenie z RE, pričom ruský parlament schválil začiatkom júna legislatívu, ktorá finalizuje odchod Moskvy spod jurisdikcie ESĽP. Tento súd však aj napriek tomu stále trvá na tom, že môže vydávať rozsudky týkajúce sa Ruska, píše AFP.