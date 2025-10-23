< sekcia Zahraničie
ESĽP zamietol odvolanie francúzskeho expremiéra v kauze Penelopegate

Autor TASR
Štrasburg 23. októbra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok zamietol odvolanie bývalého francúzskeho premiéra Francoisa Fillona v prípade sprenevery a falošného zamestnávania vlastnej manželky. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Fillon (71) argumentoval, že jeho súdny proces nebol spravodlivý. Súd so sídlom v Štrasburgu jednomyseľne zamietol jeho sťažnosť a uviedol, že francúzske súdne konanie bolo „ako celok spravodlivé“.

Škandál značne oslabil Fillonovu pozíciu v kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2017, keď bol jedným z favoritov. Vypadol v prvom kole volieb, ktoré vyhral súčasný prezident Emmanuel Macron.
Najvyšší francúzsky súd minulý rok potvrdil odsúdenie Fillona, ale nariadil odvolaciemu súdu, aby preskúmal jeho trest. Parížsky odvolací súd v júni odsúdil expremiéra na podmienečný štvorročný trest odňatia slobody, pokutu 375.000 eur a päť rokov mu zakázal uchádzať sa o volenú funkciu. Predtým bol odsúdený na jeden rok vo väzení.
Penélope Fillonová bola odsúdená na dva roky podmienečne a mala zaplatiť rovnakú pokutu ako jej manžel.
Fillon bol člen vlády a potom premiérom za éry prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Keď sa škandál prevalil, Sarkozy sa od Fillona dištancoval. V utorok sa stal prvou bývalou hlavou štátu EÚ, ktorá si začala odpykávať trest vo väzení za zločinecké sprisahanie pri nelegálnom financovaní svojej kampane.
