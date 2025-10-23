Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. október 2025Meniny má Alojzia
< sekcia Zahraničie

ESĽP zamietol odvolanie francúzskeho expremiéra v kauze Penelopegate

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Škandál známy ako Penelopegate súvisel s obvineniami, že jeho manželka Penélope bola platená ako poslanecká asistentka z verejných zdrojov za prácu, ktorú nevykonávala.

Autor TASR
Štrasburg 23. októbra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok zamietol odvolanie bývalého francúzskeho premiéra Francoisa Fillona v prípade sprenevery a falošného zamestnávania vlastnej manželky. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Fillon (71) argumentoval, že jeho súdny proces nebol spravodlivý. Súd so sídlom v Štrasburgu jednomyseľne zamietol jeho sťažnosť a uviedol, že francúzske súdne konanie bolo „ako celok spravodlivé“.

Škandál známy ako Penelopegate súvisel s obvineniami, že jeho manželka Penélope bola platená ako poslanecká asistentka z verejných zdrojov za prácu, ktorú nevykonávala.

Škandál značne oslabil Fillonovu pozíciu v kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2017, keď bol jedným z favoritov. Vypadol v prvom kole volieb, ktoré vyhral súčasný prezident Emmanuel Macron.

Najvyšší francúzsky súd minulý rok potvrdil odsúdenie Fillona, ale nariadil odvolaciemu súdu, aby preskúmal jeho trest. Parížsky odvolací súd v júni odsúdil expremiéra na podmienečný štvorročný trest odňatia slobody, pokutu 375.000 eur a päť rokov mu zakázal uchádzať sa o volenú funkciu. Predtým bol odsúdený na jeden rok vo väzení.

Penélope Fillonová bola odsúdená na dva roky podmienečne a mala zaplatiť rovnakú pokutu ako jej manžel.

Fillon bol člen vlády a potom premiérom za éry prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Keď sa škandál prevalil, Sarkozy sa od Fillona dištancoval. V utorok sa stal prvou bývalou hlavou štátu EÚ, ktorá si začala odpykávať trest vo väzení za zločinecké sprisahanie pri nelegálnom financovaní svojej kampane.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov