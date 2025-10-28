< sekcia Zahraničie
ESĽP zamietol žalobu proti Nórsku v prípade ťažby ropy
Štrasburg/Oslo 28. októbra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol v prospech nórskej vlády v prípade žaloby mladých klimatických aktivistov, ktorí tvrdili, že prieskum a ťažba ropy v Arktíde ohrozuje ich budúcnosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Súdny proces iniciovalo v roku 2022 šesť mladých ľudí spolu s organizáciami Greenpeace a Young Friends of the Earth. Prípad sa zaoberal rozhodnutím Nórska udeliť v roku 2016 desať prieskumných povolení v Barentsovom mori, ktoré podľa aktivistov ohrozili životné prostredie a odopreli mladým ľuďom právo na život.
„Európsky súd pre ľudské práva jednomyseľne rozhodol, že nedošlo k porušeniu,“ uviedol vo vyhlásení európsky ľudskoprávny súd v Štrasburgu. Aktivisti sa naň obrátili po tom, čo im tri nórske súdy vrátane toho najvyššieho zamietli ich žaloby.
Nórsko je najväčším producentom ropy a zemného plynu v západnej Európe s dennou ťažbou okolo štyroch miliónov barelov ropného ekvivalentu. Krajina však zároveň podporuje zelenú transformáciu a globálne úsilie o znižovanie emisií oxidu uhličitého.
